Luigi De Siervo, de baas van de Italiaanse Serie A, heeft een grote campagne tegen racisme aangekondigd. Volgens de voorzitter is het de hoogste tijd om een einde te maken aan het imago dat aan het Italiaanse voetbal kleeft.

Racisme is al lange tijd een groot probleem in de Serie A, waar de laatste jaren veel incidenten waren. Recent werden topspelers als Romelu Lukaku en Mario Balotelli racistisch bejegend vanaf de tribunes.

"We zijn veel plannen aan het uitwerken. Er is in het verleden gewoon te weinig tegen racisme gedaan, eigenlijk vrijwel niets. We gaan de strijd nu aan", aldus Serie A-baas De Siervo.

"We hebben tijd nodig om het probleem op te lossen. Voetbal moet een voorbeeld zijn. We gaan van stadion naar stadion, van sector naar sector en zullen de schuldigen identificeren."

De Siervo is klaar met degenen die het verpesten voor de rest. "We doen wat we kunnen en willen ervoor zorgen dat een groep van tien, twintig of dertig man niet het imago van een stad of land kan verpesten."

Clubs riepen in verklaring al op tot actie

De uitspraken van De Siervo volgen op een verklaring van de twintig clubs uit de Serie A, die vrijdag opriepen om harder op te treden tegen racisme. "Genoeg is genoeg", schreven ze.

De Siervo wil zijn tijd nemen voor de aanpak. "Ik kan nog niet zeggen wat we precies gaan doen, want we zijn alle initiatieven nog aan het analyseren", aldus de Italiaan.

"We moeten de regels aanscherpen en in gesprek met de overheid om een betere toekomst te creëren. We moeten ook campagnes starten op scholen en in de media."

De voetbalbaas is overigens tegen het staken van wedstrijden. "Dat beschadigt namelijk een heel systeem. Ik snap de slachtoffers, maar het doel is om direct na de wedstrijd een onderzoek in te stellen en sancties op te leggen."