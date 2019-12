Manchester City-manager Josep Guardiola wil voorlopig niet aan de titel in de Premier League denken. De Spanjaard vindt dat de regerend kampioen zich vooral eerst op zichzelf moet focussen.

"Gezien de achterstand op Liverpool zou het gek zijn als we aan de titel zouden denken", doelde Guardiola dinsdag na afloop van de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Burnley op het verschil van elf verliespunten met de koploper.

"Het enige dat wij moeten doen, is aan onszelf denken en het van wedstrijd tot wedstrijd benaderen. Het zou stom zijn om alleen maar naar Liverpool te kijken. Ons team is stabiel en dat is wat we willen."

Guardiola kon het desondanks niet laten om op de persconferentie op Turf Moor cynisch te reageren op alle verhalen in de Engelse media dat de strijd om de titel al beslist zou zijn in het voordeel van Liverpool.

"De titel kunnen we vergeten. Afgaande op wat ik overal lees, geeft niemand ons nog een kans. Het is voorbij", zei hij schouderophalend, waarna hij een grote grimas op zijn gezicht niet kon verbergen.

Guardiola wil geen nieuwe spelers in winterstop

Guardiola was blij met het spel van City tegen Burnley. De 'Citizens' kwamen via Gabriel Jesus (twee keer), Rodri en Riyad Mahrez op een 0-4-voorsprong, waarna de thuisclub via Robbie Brady nog de eer redde met de 1-4.

"Het was een goed resultaat dankzij ons optreden. We speelden erg goed. We zijn heel tevreden met wat we in de laatste wedstrijden hebben laten zien. Het moet soms ook allemaal een beetje meezitten."

Guardiola benadrukte ook nog maar weer eens dat City niet van plan is om in de winterstop de selectie te versterken, ook al kampt de ploeg door blessures van onder anderen Aymeric Laporte met de nodige personele problemen achterin.

"Ik wil geen nieuwe spelers in januari. Normaliter zullen de clubs ook geen spelers verkopen die wij interessant vinden. Maar we gaan in de zomer wel spelers halen, om te kunnen verjongen."

City verkleinde het gat met Liverpool door de eenvoudige zege op Burnley tot acht punten, maar 'The Reds' kunnen woensdag weer uitlopen naar elf punten als ze in eigen huis weten te winnen van stadgenoot Everton.

