Zlatan Ibrahimovic gaat naar alle waarschijnlijkheid weer in Italië spelen. De clubloze Zweedse superster bevestigt de geruchten dat hij dicht bij een overstap is naar een club uit de Serie A.

"Ik ga naar een club die weer moet gaan winnen, die zijn geschiedenis moet vernieuwen en op zoek is naar een nieuw gevecht", zegt Ibrahimovic, die daarmee op AC Milan lijkt te doelen, woensdag in een interview met CQ Italia.

"Dat is de enige manier waarop ik in staat ben om de motivatie te vinden om iedereen weer te verrassen. Ik zie jullie snel in Italië."

De 38-jarige Ibrahimovic kent een rijk verleden in de Serie A. Hij speelde al bij Juventus (2004-2006), Internazionale (2006-2009) en AC Milan (2010-2012) en werd vier keer kampioen van Italië (drie keer met Inter en één keer met Milan).

Van die clubs is Milan de laatste jaren flink afgezakt. De 'Rossoneri' zijn wederom aan een zwak seizoen bezig en staan na veertien speelrondes slechts elfde, op al twintig punten achterstand van koploper en aartsrivaal Inter.

Ibrahimovic vertrok onlangs bij LA Galaxy

Ibrahimovic, die vorige week mede-eigenaar werd van het Zweedse Hammarby IF, kondigde vorige maand op karakteristieke wijze aan te vertrekken bij het Amerikaanse LA Galaxy.

"Ik kwam, ik zag, ik overwon. Bedankt LA Galaxy voor het geven van het gevoel dat ik leef", zei hij toen. "Aan de fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven, graag gedaan. Mijn verhaal gaat voort, jullie mogen weer naar honkbal kijken."

Ibrahimovic kwam sinds begin 2018 uit voor LA Galaxy. De spits maakte liefst 53 doelpunten in 58 officiële wedstrijden en mede daardoor omschreef hij zichzelf als "de beste die ooit in de MLS heeft gespeeld".

Verder stond Ibrahimovic ook onder contract bij Manchester United (2016-2018), Paris Saint-Germain (2012-2016), FC Barcelona (2009/2010), Ajax (2001-2004) en Malmö FF, waar hij in 1999 zijn glansrijke carrière begon.

