Memphis Depay is blij en opgelucht dat hij dinsdag na een bovenbeenblessure zijn rentree maakte bij Olympique Lyon. De Oranje-international ging met zijn club wel onderuit tegen Lille: 0-1.

"Ik ben blij om weer terug te zijn. Het was frustrerend om een paar wedstrijden niet te kunnen spelen. Ik voel me nu fysiek weer goed en hoop dat we de weg omhoog vinden", zei aanvoerder Memphis tegen diverse media na het duel waarin hij ruim een uur meedeed.

De voormalig PSV'er speelde zijn eerste wedstrijd voor Lyon sinds 2 november. Op 19 november deed hij wel een helft mee bij het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0).

In die wedstrijd liep Memphis dezelfde blessure aan zijn bovenbeen op en dat leidde tot woede en onbegrip bij Lyon-coach Rudi Garcia, die het "respectloos" vond van bondscoach Ronald Koeman om de aanvaller op te stellen bij Oranje.

Memphis Depay werd na ruim een uur gewisseld tegen Lille. (Foto: Pro Shots)

'Echt belangrijk dat we positief blijven'

De thuisnederlaag tegen Lille was een nieuwe teleurstelling voor Lyon, dat voorlopig een slecht seizoen kent. De topclub is na zestien wedstrijden pas de nummer acht van de competitie.

"Het moet beter dan vandaag tegen Lille. We moeten dit soort wedstrijden gewoon winnen en als dat niet lukt, moeten we in ieder geval zorgen dat we ze niet verliezen", aldus de 25-jarige Memphis.

"Desondanks houden we vertrouwen, er komen nog veel wedstrijden aan en we hebben met veel blessures te maken gehad. Het is echt belangrijk dat we positief blijven."

De volgende wedstrijd van Memphis en Lyon is vrijdag al, wanneer de club op bezoek gaat bij Nîmes Olympique, dat voorlaatste staat in de Ligue 1.

