Manchester City heeft zich dinsdag in de Premier League hersteld van het 2-2-gelijkspel van zaterdag tegen Newcastle United. De ploeg van Josep Guardiola boekte een zeer dominante zege op bezoek bij Burnley: 1-4. Crystal Palace won met tien man van Bournemouth (1-0).

Manchester City had tegen Burnley 76 procent van het balbezit en kwam geen moment in de problemen.

Gabriel Jesus zette de regerend kampioen na 24 minuten op voorsprong met een fraai schot in de verre hoek. De spits maakte vlak na rust ook de 0-2 door een voorzet van Bernardo Silva van dichtbij knap in het dak van het doel te werken.

Rodri zorgde een kwartier later voor de misschien wel mooiste treffer van de avond. De Spaanse middenvelder nam een afgeslagen bal in één keer op de wreef en ramde de 0-3 van een meter of twintig achter de kansloze keeper Nick Pope.

Vlak voor tijd schoof Riyad Mahrez de vierde City-treffer rustig in de hoek, waarna Burnley-invaller Robbie Brady de score nog iets draaglijker maakte voor de thuisploeg.

Manchester City klimt in ieder geval voor één dag naar de tweede plek in de Premier League, met acht punten minder dan koploper Liverpool. De 'Reds' spelen woensdag nog de derby tegen Everton, terwijl nummer drie Leicester City het thuis opneemt tegen Watford.

Crystal Palace-verdediger Patrick van Aanholt viel geblesseerd uit in het thuisduel met Bournemouth. (Foto: Pro Shots)

Crystal Palace wint met tien man van Bournemouth

Crystal Palace stond tegen het Bournemouth van aanvoerder Nathan Aké ruim zeventig minuten met een man minder op het veld, maar de ploeg won wel met 1-0.

Jeffrey Schlupp maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt op Selhurst Park. De Ghanees was na een half uur ingevallen voor Oranje-international Patrick van Aanholt, die uitviel met op het oog een hamstringblessure.

Crystal Palace speelde vanaf de negentiende minuut met tien man door een rode kaart van Mamadou Sakho. De verdediger werd weggestuurd door arbiter Anthony Taylor na een stevige en hoge tackle op Bournemouth-rechtsback Adam Smith.

Elfvoudig Oranje-international Aké was voor het eerst de aanvoerder van Bournemouth in een Premier League-wedstrijd. Vaste captain Simon Francis begon op de bank bij de ploeg van manager Eddie Howe, die met zestien punten twaalfde staat. Crystal Palace doet het verrassend goed met een vijfde plek en 21 punten.

