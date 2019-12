United Vansen, de Chinese grootaandeelhouder van het kwakkelende ADO Den Haag, is bereid om de huidige nummer zeventien van de Eredivisie geld te geven om in de winterse transferperiode nieuwe spelers te halen.

"Gezien de huidige positie van ADO Den Haag in de Eredivisie en de toekomstplannen die aan ons zijn gepresenteerd, hebben we besloten ADO een helpende hand te bieden en fondsen beschikbaar te stellen voor de aankomende transferperiode, mits dat noodzakelijk is", meldt United Vansen dinsdag in een verklaring aan onder meer Voetbal International.

"Het is aan de directie en de nieuwe hoofdtrainer om te bepalen welke investeringen noodzakelijk zijn."

Het statement van United Vansen komt een dag nadat Alfons Groenendijk besloot op te stappen bij ADO. De 55-jarige trainer zag zijn ploeg zaterdag tegen Heracles Almelo (4-0) de tiende nederlaag van het seizoen lijden en zag niet voldoende perspectief meer.

Vorig seizoen deed ADO het onder Groenendijk opnieuw verdienstelijk door op de negende plek te eindigen, maar mede door het vertrek van clubtopscorer Abdenasser El Khayati, Sheraldo Becker en Wilfried Kanon ontbreekt deze jaargang de kwaliteit om uit de onderste regionen weg te blijven.

Alfons Groenendijk vertrok na ruim 2,5 jaar bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Het is nodig om te investeren'

United Vansen stelt dinsdag dat zij afgelopen zomer al had willen investeren in de spelersgroep, maar dat de toenmalige bestuurders - de inmiddels vertrokken Henrik-Jan Rinner en Ad Melkert - daar niet in meegingen.

"Waar wij graag hadden gezien dat het budget was verhoogd aan de inkomenskant, was het de toenmalige ADO-directie die voorstelde het spelersbudget met 600.000 euro terug te schroeven voor het begin van de transfermarkt", schrijven de Chinezen.

Sinds eind augustus is Mohammed Hamdi de nieuwe algemeen directeur van ADO. Hij heeft recent een plan voorgelegd waarover United Vansen zegt wél enthousiast over te zijn.

"Het was de eerste keer in alle jaren als grootaandeelhouder dat het management van ADO Den Haag een dermate duidelijke en indrukwekkende presentatie heeft gegeven met betrekking tot de toekomst van de club."

Hamdi meldde maandag aan Omroep West dat het "nodig is om te investeren, al moet de nieuwe trainer een keuze maken of er versterkingen nodig zijn". Groenendijk vertelde dinsdag in De Telegraaf dat hij "helaas niet" wist dat er geld beschikbaar zal komen voor transfers.

