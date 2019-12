Olympique Lyon heeft dinsdag een vervelende thuisnederlaag geleden bij de rentree van Memphis Depay. Lille won in het Groupama Stadium met 0-1. Bij Girondins de Bordeaux-Nîmes Olympique zorgden boze fans van de thuisploeg voor een opvallend oponthoud in de eerste helft.

Lille-aanvaller Jonathan Ikoné kroonde zich halverwege de tweede helft tot matchwinner in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon. De Fransman bleef knap op de been tussen drie verdedigers en schoof de bal rustig in de hoek.

Memphis was op het moment van de enige treffer van de wedstrijd net gewisseld. De aanvoerder speelde zijn eerste wedstrijd voor Lyon sinds 2 november. Daarna kwam hij nog wel 45 minuten in actie voor het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0-zege), maar in die ene helft liep hij weer dezelfde bovenbeenblessure op die hem eerder aan de kant hield.

Trainer Rudi Garcia, die de Nederlander twee weken geleden tot de vaste captain van Olympique Lyon benoemde, noemde het "respectloos" en "een schande" dat Memphis opgesteld was door Oranje-bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller miste de laatste drie competitiewedstrijden van zijn club en het Champions League-duel met FC Zenit.

Kenny Tete viel dinsdag na 25 minuten in bij Olympique Lyon, dat zijn vorige twee competitieduels had gewonnen. De ploeg van Garcia staat met 22 punten achtste in Ligue 1.

Memphis Depay kreeg 66 minuten speeltijd van Olympique Lyon-trainer Rudi Garcia. (Foto: Pro Shots)

Fans van Bordeaux komen uit protest het veld op

Het duel tussen Girondins de Bordeaux en Nîmes Olympique lag 25 minuten stil, omdat een groep boze fans van de thuisploeg op het veld verhaal kwam halen over het weigeren van een kritisch spandoek.

De 'Ultras Girondins', de fanatieke fans van Girondins de Bordeaux, zijn al enige tijd boos op het bestuur van hun club. De zesvoudig kampioen van Frankrijk is in handen van de investeringsmaatschappijen King Street en GACP, maar die twee partijen hebben ruzie.

De supporters hadden dinsdagavond een groot spandoek meegenomen met een kritische tekst over het bestuur, vicepresident Frédéric Longuépée en directeur Antony Thiodet. "Tegen King Street en de marionetten Longuépée en Thiodet", stond er in blokletters te lezen.

Het spandoek werd echter nog voor de wedstrijd ingenomen, tot grote woede van de 'Ultras'. Een groep van tientallen fans ging daarom in de openingsfase van het duel met Nîmes Olympique uit protest het veld op.

Het gewraakte spandoek van de fans van Girondins de Bordeaux.

'Dit is triest en onaanvaardbaar'

Scheidsrechter Clément Turpin zag geen andere optie dan om de wedstrijd in de elfde minuut tijdelijk stil te leggen. Tijdens die pauze probeerde onder anderen Longuépée met de fans te praten, maar dat sorteerde geen effect.

Na ruim een kwartier besloot het bestuur om de supporters hun zin te geven en het ophangen van het kritische spandoek toe te staan, waardoor de wedstrijd na een oponthoud van 25 minuten weer hervat kon worden. Bordeaux boekte vervolgens een simpele 6-0-zege.

Longuépée sprak na de wedstrijd tegen Franse media van een "trieste situatie voor de club".

"Dit is onaanvaardbaar en niet het beeld dat we willen laten zien van het voetbal in Bordeaux, zeker omdat we de Ultras meermalen hebben opgeroepen tot een dialoog. Ik wil benadrukken dat ik niet zal aftreden."

