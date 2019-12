Interim-trainer Fredrik Ljungberg van Arsenal hoopt nog voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen Brighton & Hove Albion advies in te winnen bij clubicoon en zijn voormalige coach Arsène Wenger.

"Ik zou heel graag met Arsène praten", zei de 42-jarige Ljungberg dinsdag op zijn persconferentie. "Ik heb al contact met hem gehad, maar het is een wat hectische periode geweest. Het staat in ieder geval zeker op mijn to-dolijst."

Wenger, die tussen 1996 en 2018 de manager van Arsenal was, kocht Ljungberg in 1998 voor ruim 3 miljoen euro van het Zweedse Halmstad. De aanvallende middenvelder speelde in Londen vervolgens negen seizoenen onder de Franse trainer.

"Arsène is hier 22 jaar de manager geweest, dus hij heeft veel ervaring", zei Ljungberg. "Hij kan me ongetwijfeld dingen vertellen die me een betere trainer maken. Dat is wat ik hem wil vragen."

De zeventigjarige Wenger reageerde bij Sky Sports al positief op het verzoek van zijn oud-pupil. "Ik sta er altijd voor open om mijn oud-speler en mijn oud-club te helpen. Dus als hij me nodig heeft, ben ik zeker beschikbaar", aldus de clubloze trainer. "Arsenal zit in mijn hart, dus ik hoop altijd dat de club het goed doet."

"'Freddie' is in ieder geval zeer toegewijd. Hij wilde deze baan al heel lang en hij krijgt nu een kans. Laten we hem de kans geven om zijn ideeën door te voeren en hem steunen."

Fredrik Ljungberg (rechts) speelde negen seizoenen onder Arsène Wenger bij Arsenal. (Foto: Getty Images)

Ljungberg voorlopig opvolger van Emery

Ljungberg werd vorige week aangesteld als de tijdelijke vervanger van de ontslagen Unai Emery, die vorig jaar zomer nog de opvolger van Wenger was. Met de Zweedse interim-trainer op de bank speelde Arsenal zondag met 2-2 gelijk tegen laagvlieger Norwich City, het achtste officiële duel op rij zonder zege voor 'The Gunners'.

Arsenal is op zoek naar een permanente manager, maar voorlopig lijkt dat proces nog niet heel soepel te verlopen. Topkandidaat Brendan Rodgers, momenteel de manager van Leicester City, zou volgens Britse media geen interesse hebben.

Ljungberg wil zich verre houden van speculaties over de trainerspositie bij zijn club. "De grote bazen van de club moeten maar bepalen wat er gaat gebeuren. Ik werk voor Arsenal en zal doen wat de club wil. Natuurlijk ben ik trots op deze kans, maar ik kan niet in de toekomst kijken."

Arsenal-Brighton & Hove Albion begint donderdag om 21.15 uur Nederlandse tijd.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League