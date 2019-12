Ajacied Quincy Promes mist door een spierblessure in zijn onderbeen in ieder geval het thuisduel met Willem II van vrijdag. Het is nog onduidelijk of de aanvaller volgende week mee kan doen in de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Valencia.

"De komende dagen wordt meer duidelijkheid verwacht over de inzetbaarheid van Promes in de volgende wedstrijden, maar de competitiewedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Willem II komt voor de international sowieso te vroeg", meldt Ajax dinsdag op zijn site.

De 27-jarige Promes moest afgelopen zondag in het uitduel met FC Twente (2-5-zege) na 26 minuten geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar.

Ajax-trainer Erik ten Hag kan door blessures ook niet beschikken over vleugelaanvallers David Neres en Zakaria Labyad. Beiden liggen er in ieder geval tot de winterstop uit.

Promes, die afgelopen zomer overkwam van Sevilla, verkeerde in uitstekende vorm bij Ajax. Met tien goals in de Eredivisie en vier doelpunten in de Champions League is hij dit seizoen de topscorer van de Amsterdammers.

Koploper Ajax begint vrijdag om 20.15 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA aan het competitieduel met Willem II. Volgende week dinsdag komt Valencia op bezoek in Amsterdam. De ploeg van Ten Hag heeft in zijn laatste groepsduel aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League.

