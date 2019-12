Jürgen Klopp zag maandag hoe Virgil van Dijk het in de strijd om de Gouden Bal moest afleggen tegen Lionel Messi. De Liverpool-manager kan leven met de Argentijn als winnaar, maar blijft erbij dat de Nederlander de prijs meer verdiend had.

"Ik heb het geloof ik al 500.000 keer gezegd, maar Lionel Messi is de beste speler die ik in mijn leven heb gezien. We kunnen hem vergelijken met Pelé, Franz Beckenbauer en Diego Maradona, de groten van het voetbal", begon de Duitser dinsdag op zijn persconferentie.

"Maar als je puur naar het afgelopen seizoen kijkt, vind ik Virgil nog steeds de beste. Ik kan me niet herinneren dat een verdediger een meer indrukwekkend seizoen heeft gehad dan Virgil afgelopen jaar. Het zou rechtvaardig zijn geweest als Virgil gewonnen had."

Klopp vindt dat Van Dijk desondanks trots mag zijn op zijn prestaties en bijbehorende tweede plaats in de einduitslag. "Virgil reageerde na afloop precies zoals hoe hij is als persoon: bescheiden en dankbaar. Ik hoorde dat het erg dicht bij elkaar lag, dat zegt veel."

De 52-jarige coach liet wel doorschemeren dat de Gouden Bal bij een andere opzet van de verkiezing wellicht wel naar Van Dijk was gegaan. "Deze beslissing wordt gemaakt door journalisten, daar heb ik verder niks over te zeggen. Ik denk wel dat veel anderen het net even anders zien."

Virgil van Dijk en zijn vrouw op de rode loper voor het Gouden Bal-gala. (Foto: Pro Shots)

'Vele nominaties erkenning voor topseizoen team'

Naast Van Dijk eindigden ook Liverpool-ploeggenoten Sadio Mané (vierde) en Mohamed Salah (vijfde) hoog in de uitslag van de Gouden Bal en werd Alisson Becker uitgeroepen tot beste keeper. "Fantastisch", volgens Klopp.

"Dat is de beloning voor het uitmuntende seizoen met de ploeg. Het is goed dat dat gezien wordt, want zonder de geweldige teamprestatie was dat natuurlijk niet gelukt."

Ondanks de erkenning wilde Klopp niet te lang stilstaan bij de prijsuitreikingen. "Dit gaat allemaal over het laatste seizoen. Alle prijzen zijn nu wel zo'n beetje uitgereikt, dus we kunnen ons nu weer volledig richten op dit seizoen", aldus de Duitse manager, die wel hoopt dat veel van zijn spelers volgend jaar weer genomineerd worden.

"Hopelijk kunnen de jongens er opnieuw voor zorgen dat ze in aanmerking komen voor dit soort prijzen. Dat betekent namelijk dat we weer een goed seizoen hebben gedraaid."

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.