José Mourinho verwacht een warm welkom als hij voor het eerst sinds zijn ontslag bij Manchester United terugkeert op Old Trafford. 'The Red Devils' ontvangen woensdag Tottenham Hotspur, dat sinds kort onder leiding staat van de Portugees.

Mourinho werd in december vorig jaar na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen bij Manchester United. 'The Special One', die vorige maand een contract tot medio 2023 bij Tottenham Hotspur tekende, denkt desondanks niet dat hij hatelijk wordt ontvangen door de supporters.

"Ik ben geen schurk of een vijand, maar een coach die een wedstrijd tegen Manchester United wil winnen. Dat is hoe ik verwacht dat de fans naar mij zullen kijken", zei Mourinho volgens Sky Sports dinsdag op zijn persconferentie.

"Ik verwacht een mooi welkom, maar tijdens de wedstrijd zullen de supporters natuurlijk hun manager Ole Gunnar Solskjaer steunen. Ze houden van hun club en dus ook van Solskjaer. Tijdens de wedstrijd zullen de fans mij vergeten en zich richten op het steunen van de spelers."

De 56-jarige Mourinho moest een jaar geleden vertrekken bij United vanwege de teleurstellende resultaten, maar zijn opvolger Solskjaer staat er nu niet beter voor. United bezet de teleurstellende negende plek in de Premier League met achttien punten uit veertien competitiewedstrijden.

José Mourinho werd in december 2018 ontslagen bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Bij Manchester United wón én leerde ik'

Mourinho, die United moest verlaten toen de club na 17 duels op 26 punten stond, weigerde op zijn persconferentie iets te zeggen over Solskjaer en United. "Dit is een gesloten hoofdstuk voor mij. Toen ik de club verliet, heb ik de tijd genomen om alles te verwerken en me op een volgende uitdaging te richten."

"Manchester United is voor mij een boek vol ervaringen", vervolgde hij. "Het is een beetje zoals Nelson Mandela ooit zei: 'Je verliest nooit: je wint of je leert.' Bij United won én leerde ik. De periode na mijn ontslag was een goede tijd voor me en het is nu niet aan mij om de situatie van de club te analyseren."

Hoewel Mourinho op vervelende wijze en noodgedwongen afscheid nam van United, is zijn liefde voor de club niet bekoeld. "Voor mij betekent mijn terugkeer op Old Trafford een weerzien met een plek waar ik gelukkig was. Jullie kunnen naar mijn kantoor gaan, dan zullen jullie zien dat ik nog wat foto's heb van mijn tijd bij United."

Voor Solskjaer breekt een cruciale week aan, want United speelt drie dagen na de kraker tegen Tottenham (aftrap 20.30 uur) de derby tegen stadgenoot Manchester City. Op donderdag 12 december volgt dan een thuisduel met AZ in de Europa League.

