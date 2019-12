Voorzitter Massimo Cellino van Brescia staat er voor open om Mario Balotelli in januari ondanks zijn doorlopende contract transfervrij te laten gaan. Volgens de Italiaanse preses is de spits niet gelukkig en ziet hij het niet zitten om tegen degradatie te strijden.

"Mario is ongelukkig omdat hij niet in staat is zijn beste spel te laten zien", zei Cellino dinsdag op Italiaanse televisie. "Vechten voor lijfsbehoud in de Serie A vraagt om opoffering en misschien dacht hij dat het een stuk eenvoudiger zou zijn."

De voorzitter lijkt daarom geen heil te zien in een langere samenwerking met Balotelli, die met Brescia hekkensluiter is in de Serie A. "Wat mij betreft mag hij in januari gratis bij ons vertrekken. Hij moet nu kiezen welke weg hij wil bewandelen."

De 29-jarige Balotelli tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij Brescia, maar het huwelijk tussen de spits en de laagvlieger in de Serie A is nog geen gelukkige. Balotelli speelde nog maar acht officiële duels en kwam daarin twee keer tot scoren.

De 36-voudig international van Italië was begin november in de uitwedstrijd tegen Hellas Verona bovendien het slachtoffer van racistische leuzen. Balotelli stapte aan het begin van de tweede helft zelfs tijdelijk van het veld, maar voetbalde toch door. Hij kreeg na afloop geen steun van zijn eigen supporters en bij Hellas Verona werd enige vorm van racisme ontkend.

Balotelli laatste jaren juist in vorm

Uitgerekend Brescia-voorzitter Cellino raakte enkele weken later in opspraak door een racistisch beladen uitspraak jegens Balotelli, na een incident op de training. "Hij is zwart en probeert lichter te worden. Maar daar heeft hij moeite mee", zei Cellino daarover. Volgens Brescia ging het om een verkeerd begrepen grap.

Brescia is de vierde club in Italië voor Balotelli, nadat 'Super Mario' eerder het shirt van Lumezzane, Internazionale en AC Milan droeg. Hij speelde in zijn loopbaan ook voor Manchester City en Liverpool en bracht de laatste jaren door in Frankrijk bij OGC Nice en Olympique Marseille.

Vooral bij Nice, waar Balotelli tussen de zomer van 2016 en januari 2019 speelde, maakte hij indruk. De aanvaller kwam in 76 officiële duels liefst 43 keer tot scoren. Die vorm zette hij in de tweede helft van het vorige seizoen door bij Olympique Marseille, waar Balotelli in vijftien wedstrijden acht doelpunten maakte.

Het geplaagde Brescia pakte in de eerste dertien competitiewedstrijden slechts zeven punten. Dat zijn er vijf minder dan Sampdoria, dat boven Genoa, SPAL en Brescia op de veilige zeventiende plek staat. De onderste drie ploegen degraderen.

Het is sowieso bijzonder onrustig bij Brescia, want trainer Fabio Grosso werd maandag al na een maand ontslagen. De oud-voetballer volgde begin november Eugenio Corini op, die nu juist terugkeert als opvolger van Grosso.

