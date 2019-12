Virgil van Dijk heeft maandag met minimaal verschil naast de Gouden Bal gegrepen. Organisator France Football maakte dinsdag bekend dat de verdediger van Oranje 679 punten kreeg, tegenover 686 voor winnaar Lionel Messi.

France Football spreekt van "een van de kleinste marges in de geschiedenis van de Gouden Bal". Doordat de opzet van de prijs voor voetballer van het jaar regelmatig is gewijzigd, is het lastig om het verschil tussen Messi en Van Dijk te vergelijken met winnaars en nummers twee tijdens eerdere edities.

Het kleinste verschil ooit tussen de winnaar en de nummer twee blijft in ieder geval de editie van 1996, toen de Duitser Matthias Sammer precies één punt meer kreeg dan de Braziliaan Ronaldo (144 om 143).

Als Van Dijk acht punten meer had gekregen, dan was de speler van Liverpool de tweede verdediger ooit geweest die de Gouden Bal had gewonnen. De Italiaan Fabio Cannavaro (in 2006) blijft nu de enige.

Uitslag Gouden Bal 2019 1. Lionel Messi 686 punten

2. Virgil van Dijk 679 punten

3. Cristiano Ronaldo 476 punten

4. Sadio Mané 347 punten

5. Mohamed Salah 178 punten

6. Kylian Mbappé 89 punten

7. Alisson 67 punten

8. Robert Lewandowski 44 punten

9. Bernardo Silva 41 punten

10. Riyad Mahrez 33 punten

11. Frenkie de Jong 31 punten

15. Matthijs de Ligt 13 punten

20. Dusan Tadic 5 punten

26 Georginio Wijnaldum 1 punt

28. Donny van de Beek 0 punten

Van Dijk krijgt meeste stemmen in Europa en Azië

Journalisten uit alle landen ter wereld mogen stemmen op de kandidaten voor de Gouden Bal. In Europa en Azië kreeg Van Dijk de meeste stemmen, in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië kreeg Messi de voorkeur.

Voor de 32-jarige Messi was het de zesde keer dat hij de Gouden Bal won. De Argentijnse sterspeler van FC Barcelona is daarmee alleen recordhouder. Cristiano Ronaldo heeft de meest prestigieuze internationale voetbalprijs vijf keer in ontvangst genomen.