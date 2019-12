Vitesse heeft dinsdag Joseph Oosting naar voren geschoven als interim-trainer. De coach, die dit seizoen de leiding heeft over het beloftenelftal van de Arnhemmers, vervangt voorlopig de vorige week vertrokken Leonid Slutsky.

Oosting wordt bijgestaan door assistenten Nicky Hofs, Tim Cornelisse en keeperstrainer Raimond van der Gouw. In de tussentijd gaat Vitesse op zoek naar een trainer van buitenaf die het seizoen kan afmaken.

"Ik wil de club graag helpen", zegt Oosting dinsdag op de site van Vitesse. "Het is een lastige tijd voor Vitesse en ik ga er alles aan doen om de weg naar boven terug te vinden. Ik ken de groep goed en weet wat ze momenteel nodig hebben om uit deze moeilijke situatie te komen."

Aanvankelijk leek Edward Sturing de meest logische kandidaat om Slutsky tijdelijk op te volgen. De clubicoon werd in het verleden vaker naar voren geschoven als de hoofdtrainer ontslag nam of moest vertrekken, maar had dit keer geen trek in de rol van interim-coach.

"Hij gaf aan niet opnieuw een interim-functie te willen vervullen om zich te kunnen concentreren op de academie", vertelt technisch directeur Mohammed Allach. "Joseph is een ervaren trainer en weet wat er van de spelers gevraagd wordt op dit niveau."