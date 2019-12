Vitesse heeft dinsdag Joseph Oosting naar voren geschoven als interim-trainer. De coach, die dit seizoen de leiding heeft over het beloftenelftal van de Arnhemmers, vervangt voorlopig de vorige week vertrokken Leonid Slutsky.

Oosting wordt bijgestaan door assistenten Nicky Hofs, Tim Cornelisse en keeperstrainer Raimond van der Gouw. In de tussentijd gaat Vitesse op zoek naar een trainer van buitenaf die het seizoen kan afmaken.

"Ik wil de club graag helpen", zegt Oosting dinsdag op de site van Vitesse. "Het is een lastige tijd voor Vitesse en ik ga er alles aan doen om de weg naar boven terug te vinden. Ik ken de groep goed en weet wat ze momenteel nodig hebben om uit deze moeilijke situatie te komen."

Aanvankelijk leek Edward Sturing de meest logische kandidaat om Slutsky tijdelijk op te volgen. De clubicoon werd in het verleden vaker naar voren geschoven als de hoofdtrainer ontslag nam of moest vertrekken, maar hij had dit keer geen trek in de rol van interim-coach.

"Edward zei niet opnieuw een interim-functie te willen vervullen om zich te kunnen concentreren op de academie", vertelt technisch directeur Mohammed Allach. "Joseph is een ervaren trainer en weet wat er van de spelers gevraagd wordt op dit niveau."

Spelers van Vitesse balen na een tegentreffer in Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Slutsky was bezig aan zijn tweede seizoen

Slutsky besloot zaterdag na de pijnlijke 3-2-nederlaag van Vitesse bij sc Heerenveen te stoppen als coach. De Arnhemmers gaven in die wedstrijd een 0-2-voorsprong uit handen en leden daardoor de vijfde nederlaag op rij in de Eredivisie.

De 48-jarige Slutsky , die jarenlang trainer was van CSKA Moskou en in 2015 werd aangesteld als bondscoach van Rusland, was bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse. De Gelderse club eindigde vorig seizoen als vijfde in de Eredivisie, maar slaagde er in de play-offs niet in een Europees ticket te veroveren.

Oosting is al jarenlang als jeugdtrainer actief bij Vitesse, nadat hij eerst een tijdje in het amateurvoetbal werkzaam was. De oud-speler van FC Emmen en BV Veendam is sinds de zomer van 2017 trainer van Jong Vitesse.

Vitesse speelt zondag de eerste wedstrijd onder Oosting. De huidige nummer negen van de Eredivisie neemt het dan voor eigen publiek op tegen Feyenoord, dat een punt meer heeft (23 om 24) en de zevende positie op de ranglijst bezet.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie