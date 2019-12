Lionel Messi veroverde maandagavond voor de zesde keer in zijn loopbaan de Gouden Bal en is nu alleen recordhouder, maar de Argentijn weet zeker dat iemand de prestigieuze prijs nóg vaker in de wacht gaat slepen.

"Dat denk ik wel. Wie daar voor moet zorgen weet ik op dit moment niet, maar het moet mogelijk zijn", zei Messi volgens het Spaanse AS na het in ontvangst nemen van zijn zesde Gouden Bal in Parijs, waar het gala werd gehouden.

De 32-jarige Argentijn kreeg van de 176 stemgerechtigde sportjournalisten de voorkeur boven Virgil van Dijk (tweede) en rivaal Cristiano Ronaldo (derde), die niet op het gala aanwezig was. Het was pas de eerste keer sinds 2015 dat de Gouden Bal naar Messi ging.

De sterspeler van FC Barcelona heeft de prestigieuze prijs nu één keer vaker gewonnen dan Ronaldo, die de Ballon d'Or in 2016 en 2017 in de wacht sleepte. Michel Platini, Marco van Basten en wijlen Johan Cruijff volgen met drie trofeeën.

Luka Modric overhandigde Lionel Messi zijn zesde Gouden Bal. (Foto: Pro Shots)

'Records zijn er om gebroken te worden'

Hoewel de 34-jarige Ronaldo voorlopig de enige persoon is die Messi op termijn zou kunnen aftroeven, is de 138-voudig international van Argentinië ervan overtuigd dat er ooit iemand is die de Gouden Bal vaker gaat winnen dan hij.

"Records zijn er om gebroken te worden", benadrukte hij. "Maar op dit moment ben ik de recordhouder en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Het was al onvoorstelbaar dat ik één Gouden Bal kreeg, laat staan zes. De erkenning van de anderen maakt mij trots."

Messi won de verkiezing van het Franse tijdschrift France Football in 2009 voor de eerste keer en daarna ook in 2010, 2011, 2012 en 2015. De aanvaller werd eerder dit jaar door de FIFA al uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.