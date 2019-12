Matthijs de Ligt is bijzonder trots dat hij maandagavond de Kopa Trophy voor de beste speler onder 21 jaar in de wacht heeft gesleept. De twintigjarige verdediger van Juventus hoopt de toegenomen verwachtingen snel waar te maken.

"Dit betekent heel veel voor mij", zei De Ligt na de uitreiking op het Gouden Bal-gala in Parijs. "Het is een grote eer om deze prijs te winnen bij de aanwezigheid van veel grote spelers. Daar ben ik heel erg blij mee en ik ga er zeker van genieten."

De Oranje-international kreeg in de verkiezing van het Franse tijdschrift France Football de voorkeur boven onder anderen Jadon Sancho van Borussia Dortmund (tweede) en João Félix van Atlético Madrid (derde), die onlangs wel de Golden Boy Award - een vergelijkbare verkiezing van het Italiaanse Tuttosport - in de wacht sleepte.

"Er waren veel goede talenten genomineerd die ook konden winnen, maar ik ben natuurlijk blij dat ze voor mij hebben gestemd", bleef De Ligt bescheiden. "Ik weet niet wat precies de reden was dat ik heb gewonnen, maar ik heb natuurlijk wel een goed seizoen gehad."

De Ligt was vorig seizoen als aanvoerder een van de belangrijkste spelers van Ajax, dat de dubbel (landstitel en beker) won en historie schreef door de halve finales van de Champions League te bereiken. Door zijn prestaties dwong hij in de zomer een transfer naar Juventus af.

Kylian Mbappé overhandigt Matthijs de Ligt zijn prijs. (Foto: Pro Shots)

'Het gaat de goede kant op'

Hoewel hij in zijn eerste wedstrijden voor de 'Oude Dame' de nodige kritiek kreeg, lijkt De Ligt zich steeds beter aan te passen aan het voetbal in de Serie A. "Ik wil mezelf iedere dag verbeteren en laten zien wat ik waard ben. Ik denk dat dat nu goed gaat."

De Ligt speelde dit seizoen tot dusver vijftien officiële duels en kwam in elke wedstrijd negentig minuten in actie. Hij maakte begin november in de 'Derby della Mole' tegen stadgenoot Torino (0-1-winst) zijn eerste en tot dusver enige treffer voor Juventus.

De ploeg van trainer Maurizio Sarri, die zondag mede door een fout van De Ligt tegen Sassuolo (2-2) nog puntenverlies leed, vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Lazio. Vier dagen later staat het Champions League-duel met Bayer Leverkusen op het programma.

De Ligt was overigens ook genomineerd voor de Gouden Bal, maar hij eindigde niet in de top tien. Lionel Messi won de prijs voor de zesde keer en Virgil van Dijk eindigde als tweede in de verkiezing, voor Cristiano Ronaldo.