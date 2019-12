Virgil van Dijk kan goed leven met zijn tweede plaats achter Lionel Messi in de strijd om de Gouden Bal. De verdediger vindt dat de Argentijnse aanvaller terecht is uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar.

"Messi is bovennatuurlijk. Zes Gouden Ballen... Alle respect. Ik was goed vorig seizoen, maar er was nog één beter", zei Van Dijk in een eerste reactie op het podium bij de uitreiking in Parijs.

"Ik ben er trots op wat ik heb bereikt met Liverpool (veroveren van Champions League) en het Nederlands elftal (finale in Nations League en EK-kwalificatie). Ik hoop dat we dat kunnen herhalen, maar dat zal niet makkelijk zijn."

Van Dijk had de vierde Nederlandse winnaar van de Gouden Bal - uitgegeven foor het tijdschrift France Football - kunnen worden na Johan Cruijff (1971, 1973 en 1974), Ruud Gullit (1987) en Marco van Basten (1988, 1989 en 1992).

'Mijn carrière is anders verlopen dan bij Messi'

Van Dijk sprak ook nog mooie woorden over zijn eigen carrière, die hem via Willem II, FC Groningen, Celtic en Southampton op relatief late leeftijd bij een Europese topclub bracht.

"Mijn carrière is anders verlopen dan bijvoorbeeld Messi. Ik brak wat later door, maar ik heb nooit mijn droom opgegeven. Ik had echter niet verwacht dat ik zo hoog zou eindigen bij een Gouden Bal-verkiezing."

"Nogmaal, ik ben hartstikke trots. Ik ga nog harder werken dan ik al deed om ervoor te zorgen dat ik volgend jaar hier weer sta. Het is een grote eer om hier te mogen staan. Het is fantastisch."

Messi mag zich met zijn zesde Gouden Bal alleen recordhouder noemen. De 32-jarige sterspeler van FC Barcelona kreeg de prestigieuze prijs eerder in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. Cristiano Ronaldo won de Gouden Bal vijf keer.