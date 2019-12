Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sari van Veenendaal hebben maandag naast de Gouden Bal voor vrouwen gegrepen. Het trio zag de Amerikaanse aanvaller Megan Rapinoe uitgeroepen worden tot wereldvoetballer van het jaar.

Rapinoe was afgelopen zomer ontzettend belangrijk voor de Verenigde Staten bij de prolongatie van de wereldtitel. Ze werd met zes doelpunten - waaronder een rake strafschop in de finale tegen Nederland (2-0) - topscorer van het toernooi en werd ook uitgeroepen tot de beste speler.

Achter Rapinoe eindigden de Engelse verdediger Lucy Bronze en de Amerikaanse aanvaller Alex Morgan op de tweede en derde plaats in de strijd om de Gouden Bal. Miedema, Martens en Van Veenendaal moesten genoegen nemen met respectievelijk de vijfde, gedeelde veertiende en twaalfde plaats.

Rapinoe is de tweede winnaar van de Gouden Bal voor vrouwen. De Noorse aanvaller Ada Hegersberg had vorig jaar de primeur en was toen bij de uitreiking onderwerp van een relletje, omdat de Franse dj en copresentator Martin Solveig haar op het podium vroeg om te twerken.

De afwezige Megan Rapinoe had een videoboodschap ingesproken. (Foto: Pro Shots)

Rapinoe zelf niet aanwezig in Parijs

Rapinoe kon zelf niet in Parijs aanwezig zijn om de trofee in ontvangst te nemen. "Dat vind ik ontzettend jammer. Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd, en mijn ploeggenoten, vrienden, familie en de Amerikaanse voetbalbond omdat ik mezelf kan zijn binnen en buiten het veld", zei ze in een videoboodschap.

De excentrieke Rapinoe kwam tijdens en na afloop van het WK veelvuldig in het nieuws vanwege haar pittige uitspraken over de Amerikaanse president Donald Trump. Ze riep haar ploeggenoten op om zich niet te laten huldigen in het Witte Huis, omdat ze vindt dat Trump mensen in haar land uitsluit.

De Gouden Bal voor mannen ging voor de zesde keer in zijn carrière (een record) naar Lionel Messi, die Virgil van Dijk (tweede) en Cristiano Ronaldo (derde) aftroefde. Verder werd Matthijs de Ligt uitgeroepen tot het grootste talent van vorig seizoen en Allison Becker tot de beste keeper.