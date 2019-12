Fabio Grosso is maandag al na een maand ontslagen als trainer van Brescia. De oud-verdediger, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte sportieve resultaten.

Grosso werd op 5 november aangesteld als opvolger van Eugenio Corini. Opmerkelijk genoeg stelde de clubleiding van Brescia juist diezelfde Corini maandag weer aan als opvolger van Grosso.

Nadat Grosso de eindverantwoordelijke werd, verloor Brescia de club van Mario Balotelli zonder ook maar een doelpunt te maken kansloos van Torino (0-4), AS Roma (3-0) en Atalanta (0-3).

Brescia is daardoor afgezakt naar de twintigste en laatste plaats in de Serie A, met slechts zeven punten uit dertien wedstrijden. 'Biancoazzurri' speelt zondag de degradatiekraker in eigen huis tegen nummer negentien SPAL.

Balotelli in het nieuws door incident met racisme

Balotelli kwam eerder deze maand al uitgebreid in het nieuws door een racisme-incident. De Italiaanse aanvaller met Ghanese roots stapte tijdens het uitduel met Hellas Verona van het veld uit woede over racistische geluiden van een deel van de thuisfans.

De wedstrijd lag even stil, maar enkele van zijn ploeggenoten en spelers van Hellas haalden Balotelli over om toch door te spelen. Hij nam revanche door in de 85e minuut nog de 2-1 te maken. De Italiaanse voetbalbond strafte Hellas Verona door een deel van het stadion voor één duel te sluiten.

De fanatieke aanhang liet Balotelli aanvankelijk vallen in een verklaring: "Als Balotelli mentaal niet klaar was voor de Hellas-fans en voor zo'n belangrijke wedstrijd waarin onze trainer voor zijn laatste kans vocht, dan had hij dat moeten zeggen en zijn plek moeten afstaan aan iemand anders die niet zo irritant is als hij."