Matthijs de Ligt heeft maandagavond bij het Gouden Bal-gala in Parijs de Kopa Trophy voor de beste speler onder 21 jaar gewonnen. De twintigjarige verdediger van het Nederlands elftal was een van de tien genomineerden.

De Ligt krijgt erkenning voor zijn sterke vorige seizoen met het opgeleefde Oranje en Ajax, waarmee hij nationaal én internationaal veel indruk maakte. Hij volgt Kylian Mbappé op als winnaar van de trofee die is vernoemd naar de voormalige Franse voetballer Raymond Kopa. De winnaar wordt bepaald door oud-Gouden Bal-winnaars.

Het is voor De Ligt de tweede keer in relatief korte tijd dat hij een prestigieuze individuele prijs pakt. Ruim een jaar geleden won de verdediger al de Golden Boy Award voor het grootste talent van Europa.

Achter De Ligt eindigde Jadon Sancho van Borussia Dortmund als tweede bij de Kopa Trophy en was João Félix van Atlético Madrid de nummer drie. Moise Kean, Samuel Chukwueze, Lee Kang-in, Vinícius Júnior, Kai Havertz, Matteo Guendouzi en Andriy Lunin waren de andere kanshebbers.

De Ligt, die dankzij zijn sterke vorige seizoen een transfer van Ajax naar Juventus verdiende, behoorde bij het gala in Parijs ook tot de dertig genomineerden voor de Gouden Bal. Op die lijst is hij als vijftiende geëindigd. De winnaar wordt later op de avond bekendgemaakt.

Matthijs de Ligt tijdens zijn speech als winnaar van de Kopa Trophy. (Foto: Pro Shots)

Ajacied Onana grijpt naast Yashin Trophy

In Parijs werd ook de naar de legendarische Russische doelman Lev Yashin vernoemde Yashin Trophy voor 's werelds beste keeper uitgereikt. Die prijs was voor Alisson Becker van Liverpool.

Marc-André ter Stegen van FC Barcelona werd tweede en Ederson van Manchester City was de nummer drie. Ajax-keeper André Onana was een van de overige genomineerden, maar de Kameroener greep dus naast de prijs.

Verder wordt ook de winnaar van de tweede Gouden Bal voor vrouwen bekend. Daarvoor zijn Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sari van Veenendaal genomineerd.