Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek zijn maandag als gedeeld 26e en 28e geëindigd bij de Gouden Bal-verkiezing. De Nederlanders behoorden tot de dertig genomineerden voor de prijs voor de beste voetballer ter wereld.

De winnaar van de Gouden Bal wordt pas later op maandagavond bekendgemaakt tijdens het gala van organisator France Football in het Théatre du Châtelet in Parijs. Naar verluidt gaat de winst voor de zesde keer naar Lionel Messi.

De 29-jarige Wijnaldum en de zeven jaar jongere Van de Beek krijgen erkenning voor een sterk seizoen met het opgeleefde Oranje en hun club. Wijnaldum won de Champions League met Liverpool en Van de Beek maakte internationaal grote indruk met Ajax.

Met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn er nog drie Nederlanders genomineerd voor de Gouden Bal. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic was ook kanshebber en weet inmiddels dat hij gedeeld twintigste is geworden.

Gedeelde plek voor Wijnaldum en Van de Beek

Bij de Gouden Bal-verkiezing stemmen 176 sportjournalisten. Ieder land wordt vertegenwoordigd door één journalist die punten geeft aan de winnaar (zes), de nummer twee (vier), drie (drie), vier (twee) en vijf (één). De speler met de meeste punten wint de prijs.

Wijnaldum kreeg evenveel punten als Real Madrid-spits Karim Benzema. Van de Beek eindigde op gelijke hoogte met Marquinhos (Paris Saint-Germain) en João Félix, die afgelopen zomer overstapte van Benfica naar Atlético Madrid.

De Gouden Bal werd vorig jaar gewonnen door Luka Modric van Real Madrid. De Kroatische middenvelder doorbrak daarmee de hegemonie van vijfvoudig winnaars Messi en Cristiano Ronaldo.

Voorlopige uitslag Gouden Bal

20. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

20. Dusan Tadic (Ajax)

22. Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

23. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

24. Kalidou Koulibaly (Napoli)

24. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

26. Karim Benzema (Real Madrid)

26. Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28. Donny van de Beek (Ajax)

28. João Félix (Benfica/Atlético Madrid)

28. Marquinhos (Paris Saint-Germain)