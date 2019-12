Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek zijn maandag buiten de top tien geëindigd bij de Gouden Bal-verkiezing. De Nederlanders behoorden tot de dertig genomineerden voor de prijs voor de beste voetballer ter wereld.

De top tien en de winnaar van de Gouden Bal worden pas later op maandagavond (vanaf 20.30 uur) bekendgemaakt tijdens het gala van organisator France Football in Parijs. Naar verluidt gaat de winst voor de zesde keer naar Lionel Messi.

De Jong is de nummer elf van de uitslag, De Ligt bezet de vijftiende plek, Wijnaldum is als 26e geëindigd en Van de Beek is de nummer 28. Het kwartet kreeg met de nominatie erkenning voor een sterk seizoen met Oranje en hun club.

Met Virgil van Dijk is nóg een Nederlander genomineerd voor de Gouden Bal. De aanvoerder van Oranje is zeker van een plek bij de beste tien. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic was ook kanshebber en weet inmiddels dat hij gedeeld twintigste is geworden.

Van Dijk eindigde in september als tweede achter Messi in een door wereldvoetbalbond FIFA georganiseerde verkiezing voor de wereldvoetballer van het jaar. De Jong (zevende) en De Ligt (negende) eindigden toen wél in de top tien.

176 journalisten delen punten uit

Bij de Gouden Bal-verkiezing stemmen 176 sportjournalisten. Ieder land wordt vertegenwoordigd door één journalist die punten geeft aan de winnaar (zes), de nummer twee (vier), drie (drie), vier (twee) en vijf (één). De speler met de meeste punten wint de prijs.

De Gouden Bal werd vorig jaar gewonnen door Luka Modric van Real Madrid. De Kroatische middenvelder doorbrak daarmee de hegemonie van vijfvoudig winnaars Messi en Cristiano Ronaldo.

Bij het gala in Parijs wordt ook de tweede Gouden Bal voor vrouwen uitgereikt, waarvoor Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sari van Veenendaal genomineerd zijn. Verder kan De Ligt de prijs voor de beste speler tot 21 jaar pakken en dingt Ajacied André Onana mee naar de trofee voor de beste keeper.

Voorlopige uitslag Gouden Bal

11. Frenkie de Jong (Ajax/FC Barcelona)

12. Raheem Sterling (Manchester City)

13. Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

14. Kevin De Bruyne (Manchester City)

15. Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)

16. Sergio Agüero (Manchester City)

17. Roberto Firmino (Liverpool)

18. Antoine Griezmann (Atlético Madrid/FC Barcelona)

19. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

20. Dusan Tadic (Ajax)

22. Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

23. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

24. Kalidou Koulibaly (Napoli)

24. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

26. Karim Benzema (Real Madrid)

26. Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28. Donny van de Beek (Ajax)

28. João Félix (Benfica/Atlético Madrid)

28. Marquinhos (Paris Saint-Germain)