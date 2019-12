Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK van volgend jaar een oefenwedstrijd tegen Spanje. Oranje treft de Spanjaarden op zondag 29 maart om 19.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Zowel Nederland als Spanje neemt deel aan het EK. Oranje is met Oekraïne, Oostenrijk en Roemenië of een play-offwinnaar ingedeeld in groep C en de Spanjaarden spelen in groep E tegen Zweden, Polen en een play-offwinnaar.

Het EK begint voor Nederland op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam, terwijl Spanje het Europese eindtoernooi een dag later opent met een duel met Zweden in Bilbao.

Nederland heeft na twaalf onderlinge ontmoetingen een positieve balans tegen Spanje. Oranje won zes keer, speelde één keer gelijk en verloor vijf keer, waaronder in de finale van het WK van 2010 (0-1 na verlenging).

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman werkt voor het topaffiche met Spanje nog een oefenwedstrijd in eigen land af. De KNVB hoopt op korte termijn bekend te kunnen maken welk land Oranjes eerste tegenstander van 2020 is.

Oranjevrouwen spelen tegen Estland in Groningen

De Oranjevrouwen spelen hun eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd, tegen Estland, op dinsdag 14 april in het Hitachi Capital Mobility Stadion in Groningen. De aftrap is al om 18.30 uur, omdat die avond ook kwartfinales in de Champions League op het programma staan.

Het is de tweede keer dat Nederland in de thuishaven van FC Groningen speelt. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen Oranje in een uitverkocht stadion met 1-0 van Noorwegen won.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die openstaat voor een vertrek na het EK, gaat vier dagen voor de confrontatie met Estland op bezoek bij Kosovo en kan zich dan eventueel plaatsen voor het EK van 2021 in Engeland.

Nederland gaat met de perfecte score van achttien punten uit zes wedstrijden riant aan kop in groep A, gevolgd door Rusland en Kosovo (beide drie uit zes). De nummers één en de vier beste nummers twee uit de kwalificatiepoules veroveren een EK-ticket.