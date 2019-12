ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers betreurt het vertrek van Alfons Groenendijk. De trainer diende maandag zijn ontslag in bij de nummer zeventien van de Eredivisie.

"Ik heb zondag met de trainer gesproken en aangegeven dat wij nog 100 procent achter hem staan", zegt Meijers maandag tegen Veronica Inside. "We voelen ons schuldig, maar we respecteren de keuze van de trainer. Hij gaf aan dat hij het gevoel had dat hij ons niet meer kon raken. Dat gevoel hadden wij zeker niet."

De 55-jarige Groenendijk kondigde zaterdag na de kansloze nederlaag bij Heracles Almelo (4-0) al aan dat hij zich zou beraden over zijn eigen positie. Het was de tiende nederlaag van het seizoen voor ADO, dat op de zeventiende plaats degradatiezorgen heeft.

"Ik vond het belangrijk dat we de trainer duidelijk maakten dat de groep volledig achter hem zou staan en dat we graag wilden dat hij zou blijven. Daarna heeft hij alsnog besloten om te vertrekken. Dat is uiteraard heel teleurstellend. We moeten met z'n allen in de spiegel kijken."

De taken van Groenendijk worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Dirk Heesen.

Trainer Alfons Groenendijk diende maandag zijn ontslag in bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Ook bij Twente dacht niemand aan degradatie'

Volgens Meijers moet er binnen de spelersgroep iets veranderen als de club uit de hofstad aan het einde van het seizoen niet wil degraderen. "Over FC Twente werd ook de hele tijd gezegd dat zij te veel kwaliteit hadden om te degraderen, maar dat is ook fout afgelopen. Diezelfde teksten hoor ik nu ook overal om mij heen."

"Het is een cliché, maar we moeten met z'n allen keihard blijven werken om het tij te keren. Dat is het enige dat wij als spelers kunnen doen. Ik weet zeker dat wij ook zonder deze trainer in de Eredivisie kunnen blijven, al was het met hem ook gelukt."

Dat ADO afgelopen zomer aan kwaliteit heeft ingeleverd - onder anderen topscorer Abdenasser El Khayati vertrok - mag volgens Meijer geen excuus zijn. "We hebben te weinig gebracht en spelen onder ons niveau. Natuurlijk is de selectie afgelopen zomer veranderd, maar we staan alsnog veel te laag."

ADO Den Haag hervat de Eredivisie zaterdag om 18.30 uur met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

