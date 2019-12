Juventus-trainer Maurizio Sarri baalde dat zijn ploeg zondag niet voldoende het verstand gebruikte in het thuisduel met Sassuolo (2-2). Vooral bij de tweede treffer van de laagvlieger ging er van alles fout bij de ploeg van Matthijs de Ligt.

"Het was geen dramatische wedstrijd van ons, maar we gaven wel te veel ruimte weg, leden te veel balverlies en gebruikten onze hersenen niet", zei Sarri na de wedstrijd in het Allianz Stadium tegen DAZN. "We maakten een paar heel domme fouten."

Leonardo Bonucci zette Juventus in de twintigste minuut nog wel op voorsprong, maar twee minuten later was het alweer gelijk via Jérémie Boga.

Aan het begin van de tweede helft zette Francesco Caputo Sassuolo zelfs op voorsprong, een goal die Juventus cadeau gaf aan de bezoekers. Binnen een paar seconden gaf Juan Cuadrado een slechte terugspeelpass, wist De Ligt de bal niet weg te werken en blunderde keeper Gianluigi Buffon opzichtig op het schot van Caputo.

"Het was een ongelooflijke reeks fouten", stelde Sarri. "Als je niet volledig geconcentreerd bent, kan zo'n blunder gebeuren."

Matthijs de Ligt speelde een negatieve rol bij de 1-2 van Sassuolo. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo redt een punt voor Juventus

Cristiano Ronaldo redde halverwege de tweede helft nog een punt voor Juventus door hard raak te schieten uit een penalty. Het was de eerste goal van de Portugees voor zijn club sinds 30 oktober.

"In de tweede helft speelden we wat beter, we hadden het duel aan het einde zelfs nog kunnen winnen", aldus Sarri. "Maar onze opbouw was de hele wedstrijd wat traag. Ik denk dat dat komt doordat we twee stressvolle wedstrijden hadden gehad (1-3-zege op Atalanta en 1-0-zege op Atlético Madrid, red.) en dat het niet makkelijk was om de batterijen weer op te laden."

Ronaldo speelde in een deel van de tweede helft voorin samen met Gonzalo Higuaín en invaller Paulo Dybala. Sarri krijgt dit seizoen vaak vragen over het trio, dat hij meestal niet tegelijk laat spelen.

"We creëerden wel kansen met Ronaldo, Higuaín en Dybala, maar Sassuolo kon de bal ook rondspelen en je zag dat we het lastig hadden. De enige oplossing was om middenvelder Aaron Ramsey te brengen (voor Higuaín, red.) voor wat meer zekerheid."

Internazionale won zondag wél - met 2-1 van SPAL - en is de nieuwe koploper van de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte heeft een punt meer dan regerend kampioen Juventus.

