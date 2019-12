Alfons Groenendijk heeft maandag zijn ontslag ingediend als trainer van ADO Den Haag. De oud-voetballer stapt op vanwege de teleurstellende resultaten van de Eredivisionist.

"Ik heb een geweldige tijd gehad, maar voor nu is het goed zo", zegt Groenendijk in een eerste reactie. "Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is."

De 55-jarige Groenendijk kondigde zaterdag na de kansloze nederlaag bij Heracles Almelo (4-0) al aan dat hij zich zou beraden over zijn eigen positie. Het was de tiende nederlaag van het seizoen van ADO, dat in degradatiezorgen verkeert.

"Ik heb na die wedstrijd de hele nacht niet geslapen", zegt de coach. "Het is drie keer gelukt om de juiste flow te vinden, maar het is erg lastig gebleken om dat als trainer een vierde keer voor elkaar te krijgen bij dezelfde club. Voor de toekomst van ADO Den Haag is het goed als er iets gebeurt."