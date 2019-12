Alfons Groenendijk heeft maandag zijn ontslag ingediend als trainer van ADO Den Haag. De oud-voetballer stapt op vanwege de teleurstellende resultaten van de geplaagde Eredivisionist.

"Ik heb een geweldige tijd gehad, maar voor nu is het goed zo", zegt Groenendijk op de site van ADO. "Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is. Helaas kunnen niet alle sprookjes een goed einde hebben."

De 55-jarige Groenendijk kondigde zaterdag na de kansloze nederlaag bij Heracles Almelo (4-0) al aan dat hij zich zou beraden over zijn eigen positie. Het was de tiende nederlaag van het seizoen van ADO, dat op de zeventiende plek staat en zodoende in degradatiezorgen verkeert.

"Ik heb na die wedstrijd de hele nacht niet geslapen", zegt de vertrokken coach. "Het is drie keer gelukt om de juiste flow te vinden, maar het is erg lastig gebleken om dat als trainer een vierde keer voor elkaar te krijgen bij dezelfde club. Voor de toekomst van ADO Den Haag is het goed als er iets gebeurt."

Algemeen directeur Mohammed Hamdi had Groenendijk, die tussen 1982 en 1987 als speler uitkwam voor het toenmalige FC Den Haag, langer willen zien blijven. "Fons had absoluut nog onze steun, maar we respecteren zijn besluit. Ondanks de huidige prestaties heeft hij het uitstekend gedaan en dat zullen we nooit vergeten."

Alfons Groenendijk denkt dat ADO behoefte heeft aan een frisse wind. (Foto: Pro Shots)

Groenendijk in eerste anderhalf jaar succesvol

Groenendijk werd in februari 2017 aangesteld bij ADO, waar hij de destijds ontslagen Zeljko Petrovic opvolgde. Hij behoedde de Hagenaars in zijn eerste maanden voor degradatie en leidde de club in zijn eerste volledige seizoen naar de zevende positie, goed voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Vorig seizoen deed ADO het opnieuw verdienstelijk door op de negende plek te eindigen, maar dat succes kon de club uit de Hofstad niet voortzetten. Mede door het vertrek van Abdenasser El Khayati - vorig seizoen goed voor zeventien competitietreffers - ontbreekt de kwaliteit om uit de onderste regionen weg te blijven.

Nummer zeventien ADO heeft momenteel elf punten, nog maar drie meer dan hekkensluiter RKC Waalwijk. VVV-Venlo (zestiende) en PEC Zwolle (vijftiende) staan op respectievelijk één en twee punten van ADO. Dit seizoen degraderen er twee clubs uit de Eredivisie.

Groenendijk, die eerder in Nederland hoofdtrainer van Willem II, Excelsior en FC Den Bosch was, is de vierde trainer in de Eredivisie die de Kerst niet heeft gehaald. Ook Feyenoord (Jaap Stam), VVV-Venlo (Robert Maaskant) en Vitesse (Leonid Slutsky) hebben inmiddels een andere coach voor de groep.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie