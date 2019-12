Ole Gunnar Solskjaer weigert in paniek te raken na de zoveelste teleurstelling voor Manchester United dit seizoen. 'The Red Devils' kwamen zondag voor eigen publiek niet langs Aston Villa (2-2) en staan negende in de Premier League.

"De stand op de ranglijst is op dit moment niet mijn grootste zorg", zei Solskjaer na het duel op Old Trafford tegen Sky Sports. "Het staat allemaal zo dicht bij elkaar. Ik richt me op dit moment liever op het verbeteren van onze prestaties."

United bleef voor de derde wedstrijd op rij zonder zege, nadat donderdag met een B-elftal werd verloren van FC Astana (2-1) in de Europa League. In de competitie won de ploeg van Solskjaer dit seizoen slechts vier van de eerste veertien wedstrijden.

Tegen Aston Villa kwam United al vroeg op achterstand, maar de thuisploeg knokte zich via een eigen doelpunt en een treffer van Victor Lindelöf terug in de wedstrijd. Het slotakkoord was echter voor Aston Villa in de 66e minuut (doelpunt Tyrone Mings).

"We hebben dit seizoen zo vaak op voorsprong gestaan, maar we slagen er maar niet in die wedstrijden ook te winnen", baalde Solskjaer. "Volgens mij zijn het wel zes of zeven duels. We moeten daar echt in verbeteren en zulke wedstrijden leren te winnen."

Manchester United kwam nog wel op voorsprong tegen Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

'We hebben een team met jonge spelers'

Het is de vraag hoeveel krediet clubicoon Solskjaer nog heeft bij de club waar hij als speler grote successen vierde. Tottenham Hotspur en Arsenal kenden eveneens een teleurstellend begin van het seizoen en besloten hun manager (respectievelijk Mauricio Pochettino en Unai Emery) al te ontslaan.

Hoewel United op dit moment ver verwijderd is van de top vier (goed voor een Champions League-ticket), nog maar net een positief doelsaldo heeft en niet kan imponeren met het spel, weet Solskjaer zeker dat zijn ploeg zich snel op gaat richten.

"We hebben een team met veel jonge spelers. Dat wil ik niet als excuus gebruiken, want wij zijn Manchester United. Maar deze ploeg heeft even een serie van drie zeges nodig om op gang te komen. Ik voel dat het daarmee beter zal gaan."

United heeft weinig tijd zich op te richten, want de ploeg van Solskjaer wacht woensdag al een thuiswedstrijd tegen het Tottenham Hotspur van José Mourinho. De Portugees werd een jaar geleden nog weggestuurd door United.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League