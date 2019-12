Glenn Bijl heeft er geen begrip voor dat zijn wereldgoal van zondagavond in het thuisduel van FC Emmen met PSV (1-1) werd afgekeurd. De verdediger vindt dat de VAR nooit in had mogen grijpen.

Bijl troefde in de twintigste minuut Steven Bergwijn af in een duel en leek vervolgens voor een van de mooiste treffers in dit Eredivisie-seizoen te zorgen. Hij schoot de bal vanaf de middenlijn over doelman Lars Unnerstall heen, die ver uit zijn doel stond.

De VAR zag echter een overtreding van Bijl op Bergwijn en verzocht scheidsrechter Dennis Higler om de situatie bij het scherm langs het veld opnieuw te beoordelen. Die constateerde eveneens een overtreding van de Emmen-verdediger, waardoor er een streep door de fraaie treffer ging.

"Het is zuur en totaal onnodig dat de VAR zich hiermee bemoeide", zei een balende Bijl na de wedstrijd tegen FOX Sports. "Het was een normaal duel in een wedstrijd en Bergwijn viel zomaar omver. Hij is zo'n sterke speler, die kan niet zo makkelijk naar de grond gaan. Dan weet je dat het geen 100 procent overtreding is."

"Misschien deed Bergwijn het slim, maar ik vond het geen overtreding. Ik probeer de keeper wel vaker op zo'n manier te verschalken, maar de bal eindigt dan altijd op zijn borst. Nu ging mijn poging er wél in en werd mijn doelpunt afgekeurd. Ik vind het jammer en enorm zonde dat het zo is gegaan."

Het duel tussen Glenn Bijl en Steven Bergwijn. (Foto: Pro Shots)

'Helaas moest ik een mooie goal afkeuren'

Bijl, die in de blessuretijd nog met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd, kon vanzelfsprekend niet op de steun van Higler rekenen. De scheidsrechter is blij dat VAR Danny Makkelie hem adviseerde naar het scherm te lopen.

"Tijdens het moment zag ik al dat er wat contact was, maar twijfelde ik of het vasthouden was en liet ik het doorgaan", vertelde Hilger. "Na tussenkomst van de VAR bekeek ik de beelden en daarop zag je duidelijk dat hij hem met twee handen vasthield en opzij zette, waardoor ik helaas een mooie goal moest afkeuren."

Door die beslissing bleef PSV in de eerste helft op een 0-1-voorsprong staan, maar Emmen knokte zich vlak na rust toch nog terug in de wedstrijd. Uitgerekend Bijl gaf de bal voor op Marko Kolar, die van dichtbij hoog binnen schoot.

Daar bleef het ook bij aan de Oude Meerdijk, waardoor PSV voor de achtste keer in de laatste negen wedstrijden zonder overwinning bleef. Emmen bleef voor het vijfde opeenvolgende thuisduel zonder nederlaag.

