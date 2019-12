Trainer Mark van Bommel en aanvoerder Denzel Dumfries balen enorm van de nieuwe domper van PSV in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zondag ook niet op bezoek bij FC Emmen: 1-1.

Het was voor PSV de achtste wedstrijd die niet werd gewonnen in de laatste negen officiële duels. Alleen sc Heerenveen werd vorige week in eigen huis verslagen (2-1).

"De teleurstelling is heel groot. Zeker als je verschil ziet tussen de eerste en de tweede helft", zei Van Bommel na afloop van het duel in Drenthe tegen FOX Sports. "We hadden het fantastisch voor elkaar. We hadden de derde, vierde en vijfde treffer moeten maken. In de tweede helft laat de technische uitvoering je in de steek."

In Emmen ging het voor PSV voor de vijfde keer mis in de laatste zes Eredivisie-duels, waardoor de Eindhovenaren als nummer drie een achterstand hebben van dertien punten op koploper Ajax en zeven punten op nummer twee AZ.

"Het komt zelden voor dat een ploeg negentig minuten lang zo speelt als wij in de eerste helft. Het zit er wel in, maar we zijn niet in staat om aan te voelen wanneer je de 2-0 moet maken", vervolgde de PSV-coach. "Als je de technische momenten en de duels waar het om gaat net niet wint, val je terug. We willen heel erg graag naar voren rennen, maar soms moet je even slim zijn en compacter spelen."

"We kunnen ons vasthouden aan het goede voetbal", aldus Van Bommel. "We hebben laten zien dat we echt heel erg goed kunnen voetballen, maar dan komt het aan op het resultaat. Goed voetbal is geen garantie op succes, maar het is wel een voorwaarde om te gaan winnen."

PSV wist opnieuw niet te winnen in een uitduel in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

'Pijnlijk dat het toch weer gebeurt'

PSV-captain Dumfries was na afloop ook zeer teleurgesteld over het resultaat in Emmen. "De crisis moet een keer ophouden. We geven nooit op, we gaan altijd met opgeheven hoofd verder. We zijn verplicht aan de fans om ons hoofd niet te laten hangen en we moeten het zien om te draaien."

Dumfries zag PSV in oude fouten vervallen. "De eerste helft was goed, want we hebben goede kansen gecreëerd. Maar die bal moet er ook wel in. Emmen was toen rijp voor de slacht. Dan maak je het jezelf moeilijk en speel je hier 1-1", vervolgde de verdediger tegen FOX Sports.

"Wij domineerden de eerste helft, zij de tweede helft. We begonnen terug te lopen en hadden minder vertrouwen aan de bal. In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat zo'n tweede helft als tegen Heerenveen niet meer mag gebeuren en dan is het pijnlijk dat het toch weer gebeurt."

Voor PSV gaat de Eredivisie komende zaterdag verder met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie