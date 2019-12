PSV heeft zondagavond opnieuw een flinke tegenvaller moeten incasseren. De geplaagde ploeg van trainer Mark van Bommel kwam in de Eredivisie niet verder dan 1-1 bij FC Emmen.

In de eerste helft kwam PSV nog op voorsprong dankzij verdediger Daniel Schwaab, maar in de tweede helft tekende Marko Kolar op aangeven van Glenn Bijl voor de gelijkmaker namens Emmen.

Voor rust leek Bijl met een wereldgoal al voor de gelijkmaker te zorgen. Hij schoot raak vanaf de middenlijn, maar op advies van de VAR constateerde scheidsrechter Dennis Higler dat hij een overtreding had gemaakt.

Het resultaat in Emmen betekent dat PSV in de laatste negen wedstrijden in alle competities slechts één keer won. Een week geleden werd het 2-1 tegen Heerenveen.

In de Eredivisie is de achterstand op koploper Ajax, dat eerder op de dag met 2-5 van FC Twente won, opgelopen tot dertien punten. Op nummer twee AZ wordt al zeven punten toegegeven. Emmen is met vijftien punten de nummer dertien.

PSV incasseerde voor rust een wereldgoal van Glenn Bijl, maar het doelpunt werd afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

PSV begint nog goed in Emmen

Na een eerste mogelijkheid voor Emmenaar Kolar was het PSV dat zondagavond aanvankelijk druk zette. Onder anderen aanvoerder Denzel Dumfries en Donyell Malen stichtten gevaar namens PSV.

Die momenten bleken een voorbode voor de openingstreffer, die na een kwartier werd gemaakt. Na een hoekschop van Mohamed Ihattaren was het verdediger Schwaab die binnen tikte.

Ondanks de tegengoal hield Emmen moed en al snel leek dat in de gelijkmaker te resulteren. Bijl veroverde de bal en schoot vanaf de middenlijn fantastisch raak, maar op advies van de VAR kwam scheidsrechter Dennis Higler tot de conclusie dat de Emmen-verdediger een overtreding op Steven Bergwijn had gemaakt.

In het restant van de eerste helft bleef Emmen loeren op een uitval, maar waren de grootste kansen voor PSV. Ritsu Doan, Ryan Thomas en Ihattaren hadden allemaal geen geluk in de afronding.

Daniel Schwaab zette PSV nog op voorsprong in Emmen. (Foto: Pro Shots)

PSV na rust vroeg in problemen

Vroeg in de tweede helft kwam de gelijkmaker er alsnog. PSV'er Michal Sadílek liet zich achterin verrassen door Bijl, die ploeggenoot Kolar in staat stelde om van dichtbij te scoren.

Gesterkt door het doelpunt aasde Emmen op meer en kwam PSV er even niet meer uit, al leidde tot niet direct tot veel grote kansen. Michael de Leeuw was kansrijk, maar volleerde over.

Richting de slotfase namen de irritaties bij PSV toe en werd het spel harder. Namens Emmen, dat nog een paar keer gevaarlijk was, ontsnapte Bijl aan een rode kaart, al kreeg hij in de slotseconden alsnog zijn tweede gele kaart.

Een late goal van PSV-invaller Kostas Mitroglou werd terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar een overwinning van de Eindhovenaren was misschien wel te veel geweest tegen het dappere Emmen.

Teleurstelling bij Steven Bergwijn. (Foto: Pro Shots)

