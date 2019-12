Trainer Dick Advocaat en aanvoerder Steven Berghuis vinden dat Feyenoord nog ver verwijderd is van het niveau dat ze voor ogen hebben. De Rotterdammers wonnen zondag met moeite van PEC Zwolle (1-0).

"We hadden prachtige aanvallen en controleerden de wedstrijd, maar dat konden we in de tweede helft niet volhouden", zei Advocaat na de wedstrijd in De Kuip bij FOX Sports.

"We bleven zoeken naar de tweede goal en dat is begrijpelijk, maar je kunt soms ook het tempo eruit halen en de momenten zoeken. We leden soms veel te snel balverlies en kwamen goed weg."

Feyenoord kwam na ruim twintig minuten op voorsprong dankzij Berghuis en dat was gezien het spelbeeld in de eerste helft terecht, maar na rust maakte PEC aanspraak op de gelijkmaker. Keeper Nick Marsman moest een paar keer redden.

"Sommige spelers zaten er redelijk doorheen, al is dat geen schande", aldus Advocaat. "We hebben donderdag tegen Rangers alles moeten geven om bij te blijven. Dan blijkt dat je het op zondag moeilijk een hele wedstrijd vol kan houden."

Steven Berghuis zorgde voor het winnende doelpunt bij Feyenoord-PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Tweede helft was echt slecht'

Aanvoerder Berghuis sprak woorden van gelijke strekking. "De drie punten zijn het belangrijkst, maar dan mag je nog wel kritisch zijn op met name de tweede helft", zei de doelpuntenmaker.

"De veldbezetting was zó slecht. Achterin hadden we volgens mij twee man over, maar er zijn mooie beelden voor om dat terug te kijken. We moeten daarvan leren en er beter van worden. Ik vond de tweede helft echt slecht."

Berghuis vindt dat een thuisduel met PEC meer goals moet opleveren. "We hebben wel kansen gecreëerd, maar één goal is te weinig. Het lijkt me duidelijk dat we nog een lang weg te gaan hebben. Bij fases is het best goed, maar over het algemeen gezien is het niet goed genoeg."

Feyenoord boekte tegen PEC de zesde overwinning van het seizoen en is met 24 punten de nummer zeven van de Eredivisie. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Vitesse.

