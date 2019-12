PSV begint zondag met enkele wijzigingen aan de Eredivisie-wedstrijden tegen FC Emmen. Trainer Mark van Bommel geeft Ritsu Doan, Daniel Schwaab en Ryan Thomas weer een basisplaats.

Schwaab en Thomas zaten donderdag in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Sporting CP (4-0) nog op de bank, terwijl Doan niet bij de selectie zat.

De wijzigingen van Van Bommel ten opzichte van het duel met Sporting CP gaan ten koste van Timo Baumgartl, Bruma en Jorrit Hendrix. Baumgartl en Bruma zitten in Emmen op de bank. De geblesseerde Hendrix zit niet bij de selectie.

Verder is er ook een basisplaats voor doelman Lars Unnerstall, Nick Viergever, Michal Sadílek, Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Denzel Dumfries is wederom de aanvoerder van de Eindhovenaren.

PSV moet winnen van FC Emmen

PSV jaagt in Emmen op de eerste uitzege sinds PEC Zwolle-PSV (0-4) op 29 september. De huidige nummer drie van de Eredivisie maakte vorige week thuis tegen sc Heerenveen (2-1-winst) een eind aan een reeks van vier competitiewedstrijden zonder winst.

Die overwinning kreeg in de Europa League dus geen goed vervolg, maar PSV zal in Emmen weer de drie punten moeten pakken want koploper Ajax en nummer twee AZ wonnen eerder op de dag al van respectievelijk FC Twente (2-5) en VVV-Venlo (1-0). De achterstand van PSV op Ajax is nu veertien punten en op AZ acht punten.

Het duel tussen FC Emmen en PSV, dat vorig jaar in 2-2 eindigde, is het slotstuk van de vijftiende speelronde en begint zondagavond om 20.00 uur.

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Heylen, Araujo, Burnet; Hiariej, Chacon, Laursen, De Leeuw; Peña, Kolar.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Thomas; Doan, Malen, Bergwijn.

