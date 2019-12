Feyenoord heeft zondag in de Eredivisie een benauwde overwinning op PEC Zwolle geboekt. De ploeg van trainer Dick Advocaat zegevierde voor eigen publiek met 1-0.

Steven Berghuis opende na 23 minuten de score in De Kuip, waar Feyenoord voor rust domineerde. PEC kreeg in de tweede helft meerdere goede kansen op de gelijkmaker, maar verzuimde een punt mee naar Zwolle mee te nemen.

Door de zege herstelde Feyenoord zich van de remises in de laatste twee duels. De Rotterdammers kwamen vorige week niet langs FC Groningen (1-1) en speelden donderdag in de Europa League gelijk tegen Rangers (2-2).

Feyenoord heeft nu 24 punten, goed voor de zevende plek. Het gat met nummer drie PSV is nog maar drie punten, al spelen de Eindhovenaren later op zondag nog een uitwedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 20.00 uur).

Advocaat kon tegen PEC weer beschikken over spits Nicolai Jørgensen, die de laatste twee duels ontbrak vanwege een blessure. Nick Marsman nam onder de lat weer de plek in van de geblesseerde Kenneth Vermeer en maakte zodoende zijn basisdebuut in de Eredivisie voor Feyenoord.

