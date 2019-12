Feyenoord heeft zondag in de Eredivisie een benauwde overwinning op PEC Zwolle geboekt. De ploeg van trainer Dick Advocaat zegevierde voor eigen publiek met 1-0.

Steven Berghuis opende na 23 minuten de score in De Kuip, waar Feyenoord voor rust domineerde. PEC kreeg in de tweede helft meerdere goede kansen op de gelijkmaker, maar verzuimde een punt mee naar Zwolle mee te nemen.

Door de zege herstelde Feyenoord zich van de remises in de laatste twee duels. De Rotterdammers kwamen vorige week niet langs FC Groningen (1-1) en speelden donderdag in de Europa League gelijk tegen Rangers (2-2).

Feyenoord heeft nu 24 punten, goed voor de zevende plek. Het gat met nummer drie PSV is nog maar drie punten, al spelen de Eindhovenaren later op de dag nog een uitwedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 20.00 uur).

Advocaat kon tegen PEC weer beschikken over spits Nicolai Jørgensen, die de laatste twee duels ontbrak vanwege een blessure. Nick Marsman nam onder de lat weer de plek in van de geblesseerde Kenneth Vermeer en maakte zodoende zijn debuut in de Eredivisie voor Feyenoord.

Nick Marsman was een van de uitblinkers bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord heer en meester voor rust

PEC had het vanaf het begin lastig tegen Feyenoord. De thuisploeg zette de bezoekers onder druk en leek ook na acht minuten op voorsprong te komen. Luis Sinesterra krulde de bal op schitterende wijze in de hoek, maar stond buitenspel. Enkele minuten later stuitte hij van dichtbij op doelman Michael Zetterer.

Jørgensen had na dertien minuten wel voor de openingstreffer moeten zorgen. Steven Berghuis legde de bal in het strafschopgebied voor de voeten van de instormende Deen, maar die verprutste de niet te missen kans door wild over te schieten.

Na 25 minuten was het alsnog raak voor Feyenoord. Tyrell Malacia brak door aan de linkerkant en legde de bal terug op Berghuis, die hard en hoog raak schoot. Orkun Kökçü was voor rust ook dicht bij de 2-0, maar de vingertoppen van Zetterer voorkwamen een tweede Feyenoord-treffer.

Nicolai Jørgensen kon zijn rentree niet bekronen met een treffer. (Foto: Pro Shots)

PEC Zwolle laat na rust ander gezicht zien

PEC Zwolle had zich in de eerste helft slechts een paar keer voor het doel van Nick Marsman laten zien, maar schoot na rust uit de startblokken. Dean Huiberts (schot), Lennart Thy en Thomas Lam (beiden kopbal) waren in het eerste kwartier van de tweede helft dicht bij de 1-1, maar Marsman hield zijn doel schoon.

Feyenoord liet daarna een goede fase zien en werd dreigend via Jørgensen, maar de beste kansen waren voor het opgeleefde PEC. Leroy Fer kwam met de schrik vrij nadat hij de bal in zijn eigen strafschopgebied in Zwolse voeten kopte en Marsman stopte vlak daarna met enig fortuin een harde inzet van Thy.

De storm van PEC ging vervolgens even liggen, maar Feyenoord stelde daar amper iets tegenover. Marsman moest zich in de 84e minuut zelf opnieuw strekken na een schot van Van Crooij, die zijn inzet net naast zag gaan.

Het bleek de laatste goede kans voor PEC. De 'Blauwvingers' deelden in het slotoffensief nog wel wat speldenprikjes uit, maar grote mogelijkheden bleven uit. Invaller Yassin Ayoub mocht in blessuretijd nog in kansrijke positie uithalen, maar zijn schot ging rakelings naast.

