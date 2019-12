John van den Brom is niet te spreken over de manier waarop FC Utrecht zondag speelde in het thuisduel met hekkensluiter RKC Waalwijk (0-1). De coach van de Domstedelingen dreigt na de pijnlijke nederlaag meerdere wijzigingen door te voeren in zijn elftal.

Voor het wisselvallige Utrecht was het al de derde nederlaag op rij in de Eredivisie. De subtopper verloor vorige maand met 4-0 van koploper Ajax en ging twee weken later voor eigen publiek hard onderuit tegen AZ (0-3).

"Na twee nederlagen kan je als trainer alles omgooien, maar je kunt de groep ook vertrouwen geven. Ze zijn er alleen niet in geslaagd om dat vertrouwen daadwerkelijk waar te maken", zei Van den Brom in Stadion Galgenwaard tegen FOX Sports.

"We wilden tegen RKC laten zien dat we ergens toe in staat zijn, maar dat is niet gelukt. We hebben een grotere groep dan elf man, dus dan kan je wel de conclusie trekken dat we het allemaal nog moeten overzien de komende dagen."

De spelers van FC Utrecht druipen af na de pijnlijke nederlaag. (Foto: Pro Shots)

'De fans mogen boos zijn'

FC Utrecht kwam na twintig minuten op achterstand voor eigen publiek door een doelpunt van Melle Meulensteen, maar creëerde te weinig om een nederlaag te voorkomen. Opmerkelijk genoeg werden uitgerekend aanvallers Gyrano Kerk en Jean-Cristophe Bahebeck in de tweede helft gewisseld.

"Het zegt genoeg dat ik ze allebei heb gewisseld", was Van den Brom kritisch over het spel van Kerk en Bahebeck. "We hebben opties gehad om kansen te creëren, maar ik heb er veel te weinig gezien. De laatste pass was heel slecht. Dan creëer je niks en krijg je een wedstrijd als deze."

De spelers konden door het vertoonde spel niet op veel steun van het thuispubliek rekenen, maar Van den Brom snapt dat wel. "De fans mogen boos zijn. Ze willen een aanvallend elftal en strijd zien en dat hebben we te weinig gegeven. Daarom is de reactie niet meer dan normaal lijkt me."

FC Utrecht staat momenteel op de zevende plek in de Eredivisie met 23 punten, één minder dan nummer zes sc Heerenveen en nummer vijf Heracles Almelo. De ploeg van Van den Brom wacht volgende week een uitduel met FC Groningen.

