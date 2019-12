Leicester City heeft zondag door een zeer late treffer gewonnen van Everton. Manchester United (thuis tegen Aston Villa) en Arsenal (uit tegen Norwich City) kwamen niet verder dan een 2-2-gelijkspel. In Duitsland scoorde Wout Weghorst voor VfL Wolfsburg en heroverde Borussia Mönchengladbach de koppositie.

Leicester City blijft door de spectaculaire 2-1-overwinning op het kwakkelende Everton de naaste achtervolger van koploper Liverpool. De kampioen van 2016 heeft acht punten achterstand op 'The Reds'.

Kelechi Iheanacho werd in de 94e minuut de matchwinner in het King Power Stadium. De goal van de invaller werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug en zorgde voor een explosie van vreugde in Leicester.

Everton, waar manager Marco Silva onder grote druk staat, was halverwege de eerste helft nog wel op voorsprong gekomen via Richarlison. Jamie Vardy tekende in de 68e minuut met zijn dertiende competitietreffer van het seizoen voor de gelijkmaker.

Leicester City-topscorer Jamie Vardy scoorde voor het zesde Premier League-duel op rij. (Foto: Pro Shots)

Tiende keer puntenverlies voor Manchester United

Manchester United leed in zijn veertiende Premier League-duel van het seizoen al voor de tiende keer puntenverlies. Aston Villa hield de ploeg van Ole Gunnar Solskjær op Old Trafford op 2-2.

Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish zette zijn ploeg in de elfde op voorsprong op aangeven van Anwar El Ghazi. De oud-Ajacied moest vlak daarna geblesseerd het veld verlaten.

Via een eigen goal van Villa-keeper Tom Heaton en een goal van Victor Lindelöf kwam United op voorsprong, maar vlak na de 2-1 tekende Tyrone Mings voor de eindstand (2-2).

Manchester United staat slechts negende in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Slechte reeks Arsenal houdt aan na trainerswissel

Arsenal, dat vrijdag vanwege de slechte resultaten afscheid nam van manager Unai Emery, speelde zondag met 2-2 gelijk tegen laagvlieger Norwich City.

Oud-speler Fredrik Ljungberg kon bij zijn debuut als interim-trainer de negatieve reeks van 'The Gunners' niet doorbreken. Arsenal heeft nu zijn laatste acht officiële duels niet gewonnen. De laatste zege in de Premier League dateert zelfs van 6 oktober (1-0 tegen Bournemouth).

Norwich City kwam in de 21e minuut op voorsprong via topscorer Teemu Pukki. Een paar minuten later kreeg Arsenal een penalty na hands van Christoph Zimmermann. Tim Krul redde de eerste inzet van Pierre-Emerick Aubameyang, maar de keeper was te vroeg van zijn lijn gekomen. De tweede poging van de Arsenal-aanvoerder was wel raak.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam de thuisploeg via Todd Cantwell weer op voorsprong (2-1). Aubameyang tekende na een uur uit een corner wederom voor de gelijkmaker, maar verder kwam Arsenal niet.

Wolverhampton Wanderers deelde thuis de punten met Sheffield United (1-1). Wolverhampton (zesde met twintig punten) en Sheffield (zevende met negentien punten) staan nog boven Arsenal (achtste met negentien punten).

Fredrik Ljungberg wist niet te winnen bij zijn debuut op de bank bij Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Premier League

Zevende competitietreffer Weghorst

In Duitsland had VfL Wolfsburg weinig aan de zevende competitietreffer van Weghorst. De Nederlandse spits maakte de 1-1 in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen, maar de ploeg van aanvoerder Davy Klaassen won mede door twee goals van Milot Rashica (ex-Vitesse) met 2-3.

Borussia Mönchengladbach nam de koppositie in de Bundesliga weer over van RB Leipzig. De Zwitserse spits Breel Embolo speelde een hoofdrol bij de 4-2-zege op Freiburg.

Marcus Thuram opende al in de derde minuut de score namens Gladbach, waarna Jonathan Schmid uit een vrije trap razendsnel gelijkmaakte.

In de eerste zes minuten van de tweede helft maakte Embolo de 2-1, schoot hij een penalty op de paal en gaf hij de assist op de 3-1 van Patrick Herrmann. Na de 3-2 van Lucas Höler bepaalde Embolo de eindstand op 4-2.

Stand in top Bundesliga 1. Borussia Mönchengladbach: 13-28 (28-15)

2. RB Leipzig: 13-27 (36-15)

3. Schalke 04: 13-25 (24-16)

4. Bayern München: 13-24 (34-18)

5. Borussia Dortmund: 13-23 (28-19)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga