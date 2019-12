Arsenal heeft de week van het ontslag van trainer Unai Emery zondag afgesloten met een teleurstellend gelijkspel tegen Norwich City. Met interim-trainer Fredrik Ljungberg voor het eerst op de bank werd het 2-2 op bezoek bij de laagvlieger.

Emery moest vrijdag, een dag na de 1-2-nederlaag in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt, vertrekken vanwege de slechte resultaten van Arsenal dit seizoen.

Oud-speler Ljungberg kon bij zijn debuut als hoofdtrainer de negatieve reeks van 'The Gunners' niet doorbreken. Arsenal heeft nu de laatste acht officiële duels niet gewonnen. De laatste zege in de Premier League dateert zelfs van 6 oktober (1-0 tegen Bournemouth).

Norwich City kwam in de 21e minuut op voorsprong via topscorer Teemu Pukki. Een paar minuten later kreeg Arsenal een penalty na hands van Christoph Zimmermann. Tim Krul redde de eerste inzet van Pierre-Emerick Aubameyang, maar de keeper was te vroeg van zijn lijn gekomen. De tweede poging van de Arsenal-aanvoerder was wel raak.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam de thuisploeg via Todd Cantwell weer op voorsprong. De spits schoof de bal rustig in de verre hoek (2-1). Aubameyang tekende na een uur uit een corner wederom voor de gelijkmaker, maar verder kwam Arsenal niet.

Wolverhampton Wanderers speelde zondag thuis met 1-1 gelijk tegen Sheffield United. Wolverhampton (zesde met twintig punten) en Sheffield (zevende met negentien punten) staan nog boven Arsenal (achtste met negentien punten).

Norwich City-keeper Tim Krul had geen kans op de tweede poging van elf meter van Pierre-Emerick Aubameyang. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Premier League