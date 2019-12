AZ heeft zondag in de Eredivisie een benauwde maar verdiende 1-0-overwinning op VVV-Venlo geboekt. De Alkmaarders incasseerden voor de elfde keer in vijftien duels geen tegentreffer. Eerder op de dag gaf FC Utrecht de vierde plek uit handen door een verrassende thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk (0-1).

In Den Haag was AZ veel sterker dan VVV, al kwam dat niet echt tot uitdrukking in de score. Het enige doelpunt viel in de slotfase in de eerste helft, toen Yukinari Sugawara diagonaal raak schoot.

De negentienjarige Japanner hield bij het vieren van zijn doelpunt een shirt met de naam van teamgenoot Pantelis Hatzidiakos omhoog. Hatzidiakos liep donderdag tegen Partizan een zware knieblessure op en mist de rest van het seizoen.

AZ boekte alweer de vijfde competitiezege op rij en de tiende van het seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot staat met 35 punten uit vijftien duels stevig op de tweede plek en is de enige die koploper Ajax (41 punten) enigszins kan volgen.

Voor VVV is de situatie een stuk minder rooskleurig. De Limburgers wonnen een week geleden weliswaar met 2-1 van FC Twente, maar houden op de ranglijst alleen ADO Den Haag en RKC onder zich.

AZ kreeg tegen VVV-Venlo kansen op meer, maar het bleef bij 1-0. (Foto: Pro Shots)

Meulensteen matchwinner bij Utrecht-RKC

In de zeer matige wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC viel het beslissende doelpunt twintig minuten voor tijd. RKC-verdediger Melle Meulensteen kopte fraai raak na een vrije trap van Clint Leemans.

Het was al de derde keer op rij dat FC Utrecht verloor zonder een doelpunt te maken. In de afgelopen weken waren koploper Ajax (4-0) en nummer twee AZ (0-3) al duidelijk te sterk.

De nieuwe nederlaag betekent dat de Domstedelingen de vierde plek in de Eredivisie verliezen aan het verrassend goed presterende Willem II, dat zaterdagavond al met 4-0 van Sparta Rotterdam won.

RKC lijkt de weg omhoog langzaam maar zeker te vinden. Een maand geleden werd tegen Heracles Almelo (2-0) al de eerste overwinning geboekt, waarna eervol met 3-2 werd verloren van Feyenoord en een punt werd veroverd tegen FC Emmen (1-1).

De ploeg van coach Fred Grim staat nog wel laatste, maar met acht punten is de aansluiting met de concurrentie gevonden.

Stand onder in Eredivisie 16. VVV-Venlo 15-12

17. ADO Den Haag 15-11

18. RKC Waalwijk 15-8

De kopbal van de niet zichtbare RKC Waalwijk-verdediger Melle Meulensteen is FC Utrecht-keeper Maarten Paes te machtig. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie