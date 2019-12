Vivianne Miedema heeft zondag een heldenrol voor zich opgeëist bij Arsenal. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen leidde haar ploeg met liefst zes doelpunten en vier assists naar een 11-1-competitiezege op Bristol City.

Halverwege was het al 5-0 in de eenzijdige wedstrijd. De 23-jarige Miedema bereidde de eerste twee doelpunten voor en zorgde daarna met drie doelpunten voor de ruststand namens de ploeg waar ook Daniëlle van de Donk en Jill Roord in de basis stonden.

In de tweede helft tekende Miedema ook voor de 6-0, 8-0 en 10-0 en was ze de aangever bij de zevende en negende goal. De spits kreeg twintig minuten voor tijd een publiekswissel, waarna Arsenal nogmaals scoorde en Bristol City de eer redde.

Miedema is dit seizoen opnieuw op schot voor Arsenal. Haar zes doelpunten tegen Bristol City betekenen dat ze in elf officiële wedstrijden al twintig keer heeft gescoord voor de Engelse topclub.

In heel 2019 maakte ze - met wedstrijden voor de Oranjevrouwen meegerekend - 34 doelpunten in 26 wedstrijden.

Arsenal is titelverdediger in de Women's Super League en staat ook nu weer bovenaan met 21 punten uit acht wedstrijden, al heeft Chelsea (19 punten uit zeven duels) minder verliespunten.

Vivianne Miedema maakt een van haar zes doelpunten tijdens Bristol City. (Foto: Getty Images)