Zakaria Labyad kan de komende maanden niet in actie komen voor Ajax, zo hebben de eerste onderzoeken uitgewezen. De rechtsbuiten raakte woensdag in het Champions League-duel bij Lille OSC (1-1) zwaar geblesseerd aan zijn knie.

"We zijn de blessure van Labyad nog verder aan het onderzoeken. Maar het is nu al duidelijk hij dit kalenderjaar en een groot deel van het nieuwe kalenderjaar niet zal spelen", zei trainer Erik ten Hag zondag op zijn persconferentie na het uitduel met FC Twente (2-5-zege).

De 26-jarige Labyad liep zijn blessure tegen Lille aan het einde van de eerste helft op. Hij kwam na een behandeling wel weer het veld in, maar het werd snel duidelijk dat hij niet verder kon. Labyad werd nog voor rust vervangen door Noa Lang.

De zware knieblessure is een flinke domper voor Ten Hag, die tot de winterstop ook al niet meer over David Neres kan beschikken. Labyad, die normaal gesproken niet kan rekenen op een basisplek, mocht door de blessure van Neres in de competitieduels met Heracles Almelo en FC Utrecht en tegen Lille aan de aftrap staan.

Ernst blessure Promes nog onduidelijk

Mogelijk kan Ten Hag de komende wedstrijd(en) ook niet over Quincy Promes beschikken. De linksbuiten raakte tegen FC Twente geblesseerd aan zijn kuit en werd in de 26e minuut vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, die twee treffers aantekende.

"Promes gaf zelf aan dat hij niet verder kon. We kunnen maandag meer zeggen over de ernst van zijn blessure", aldus Ten Hag, die zijn elftal tegen Twente een 2-0-achterstand om zag buigen in een 2-5-overwinning.

