Noa Lang kan amper geloven dat hij zondag bij zijn basisdebuut voor Ajax een hattrick maakte. Mede dankzij de twintigjarige aanvaller bogen de Amsterdammers bij FC Twente een 2-0-achterstand om in een 2-5-zege.

"Dit is een jongensdroom. Ik heb lang moeten wachten en geduld moeten hebben, maar om dan op deze manier mijn basisdebuut te maken, is echt heel mooi", zei Lang, die in de slotfase een publiekswissel kreeg, in Enschede tegen FOX Sports.

"Ik heb nu wel een beetje kramp in mijn kuiten en mijn liezen. Ik heb een tijdje geen hele wedstrijd meer gespeeld, dus dat ging ik wel voelen na een minuut of zeventig."

Lang debuteerde in september 2018 in een bekerwedstrijd al in het eerste van Ajax, maar sindsdien kwam de aanvaller sporadisch in actie voor de ploeg van coach Erik ten Hag.

Woensdag speelde Lang in de Champions League-duel met Lille (0-2-overwinning) al ruim een helft vanwege een blessure van Zakaria Labyad en om diezelfde reden stond hij tegen Twente voor het eerst in de basis.

Noa Lang zorgde vlak na rust van dichtbij voor 2-2 in Enschede. (Foto: Pro Shots)

'Ik begon zelf ook heel zwak'

Lang beaamde dat Ajax slecht startte in het uitduel met Twente. De ploeg van Ten Hag stond binnen twintig minuten al met 2-0 achter en de jonge aanvaller verwijt zichzelf dat ook.

"Ik begon zelf ook heel zwak aan de wedstrijd en had een rol bij de tweede tegengoal. Daarna moesten we gewoon doorgaan, de knop omzetten en scherp blijven. De 2-1 had een positieve invloed op het team", zei hij.

"Bij dat doelpunt loerde ik erop dat de bal in mijn richting zou komen. Ik stond op de juiste plek en maakte 'm goed af. Bij de tweede bleef ik van dichtbij rustig en bij de derde had ik geluk, maar dat moet je afdwingen."

Langs hattrick in de Grolsch Veste is bijzonder, want hij is pas de tweede Ajacied met drie treffers bij zijn basisdebuut. In 1959 presteerde aanvaller Henk Groot hetzelfde. Ajax is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie en leidt royaal met 41 punten.

