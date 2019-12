Ajax-trainer Erik ten Hag was niet te spreken over de slechte start van zijn ploeg tegen FC Twente. De koploper knokte zich zondag na een 2-0-achterstand alsnog naar een enigszins geflatteerde zege: 2-5.

"Zo ongedisciplineerd beginnen, dat kan écht niet", zei de coach tegen FOX Sports. "We waren blijkbaar niet voorbereid op de kracht van Twente, want we geven zo twee doelpunten weg."

Volgens Ten Hag lagen de treffers aan een gebrek aan concentratie bij zijn spelers. Zo leverde Hakim Ziyech de bal in bij de 1-0 van Keito Nakamura en was Noussair Mazraoui slordig in aanloop naar de 2-0 van Aitor Cantalapiedra.

"We waren enorm slordig in de opbouw en in de passing, dan word je geslacht", constateerde Ten Hag. "Toch is het een compliment waard hoe we ons na een 2-0-achterstand naar een 2-5-zege hebben geknokt."

Grote man aan de zijde van de Amsterdammers was Noa Lang, die zijn basisdebuut opvrolijkte met liefst drie doelpunten. De twintigjarige vleugelspits mocht vanwege de blessures van David Neres en Zakaria Labyad voor het eerst beginnen.

Erik ten Hag was blij met Noa Lang, die drie keer scoorde. (Foto: Pro Shots)

'Noa laat het zien'

Ten Hag was complimenteus over Lang, die het einde van de wedstrijd niet haalde vanwege kramp. "Hij speelde niet alleen vanwege de blessures van Neres en Labyad, maar ook omdat hij het goed doet. Daar ben ik heel blij mee. Noa laat het zien op de training en bij Jong Ajax. En ook vandaag heeft hij het laten zien."

Ook Klaas-Jan Huntelaar, als invaller goed voor twee doelpunten, was van grote waarde. "Hij komt erin en doet precies wat het team nodig heeft. En dat is scoren en gif brengen", merkte de coach op.

Dat Ajax wederom minstens vier keer scoorde, vond Ten Hag niet gek. "Dat geeft aan dat we een aanvallende organisatie hebben, waarin kwaliteit kan exploderen. Dat moet ons vertrouwen geven, maar niet te veel zo is vandaag gebleken."

