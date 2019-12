Ajax heeft de ongeslagen status in de Eredivisie met de nodige moeite vast weten te houden. De ploeg van trainer Erik ten Hag won zondag bij FC Twente na een 2-0-achterstand met 2-5. Basisdebutant Noa Lang maakte er drie voor de Amsterdammers.

De thuisploeg stond zeer verrassend na twintig minuten met 2-0 voor. Keito Nakamura schoot uit een counter fraai de 1-0 binnen, waarna Aitor Cantalapiedra er eveneens uit een tegenstoot zelfs 2-0 van maakte.

Ajax mocht Lang daarna dankbaar zijn. De vervanger van de geblesseerde Zakaria Labyad zorgde met twee schoten van dichtbij - één voor rust, één erna - voor 2-2, waarna Klaas-Jan Huntelaar na een uur 2-3 binnen schoot. Lang maakte er na een blunder achterin 2-4 van, terwijl Huntelaar in blessuretijd ook nog zijn tweede van de middag maakte.

Bij de Amsterdammers was Hakim Ziyech gewoon van de partij, nadat de spelmaker woensdag in het Champions League-duel met Lille (0-2-zege) uitviel met een armblessure. Quincy Promes viel daarentegen halverwege de eerste helft uit met een kuitblessure, waardoor de spoeling voorin bij Ajax wat dunner wordt.

Door de zege vergroot Ajax de voorsprong op nummer twee AZ naar negen punten, maar de Alkmaarders spelen zondag nog thuis tegen VVV-Venlo. Twente blijft onderin de middenmoot hangen.

Keita Nakamura zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Twente bezorgt Ajax koude start

Ajax begon zoals vrijwel altijd goed en creëerde via Ziyech en Lisandro Martínez twee schotkansjes. Hun pogingen waren echter te zwak om doelman Joël Drommel te verontrusten.

FC Twente kwam daarna uit het niets op 1-0. Ziyech leed op het middenveld balverlies, waarna de thuisploeg er via Cantalapiedra razendsnel uitkwam. De Spanjaard bediende Nakamura, die doelman André Onana met een fraai schot in de kruising kansloos liet.

Drie minuten later was de Kameroener opnieuw gepasseerd en weer gebeurde dat na een snelle uitval na een fout bij Ajax. Nu was het Noussair Mazraoui die de bal inleverde en was het Cantalapiedra zelf die alleen op Onana afmocht. Met een schuiver in de verre hoek maakte hij er 2-0 van.

Het werd er voor de koploper daarna niet veel beter op toen Promes erbij ging zitten. De vleugelspeler kon vanwege een kuitblessure niet verder en werd vervangen door Huntelaar. Promes is na David Neres en Labyad al de derde vleugelspeler in korte tijd die wegvalt bij Ajax.

Dankzij Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang won Ajax alsnog ruim in Enschede. (Foto: Pro Shots)

Ajax na rust heer en meester

Ajax herpakte zich daarna wel, al bleven de Amsterdammers achterin veel ruimte weggeven. Via Lang kwamen de gasten nog binnen het half uur terug tot 2-1. De aanvaller, die tegen Lille al sterk inviel, stond op de goede plek om een voorzet van Ziyech achter de kansloze Drommel te schieten.

Hoewel Ajax nog voor rust door probeerde te pakken, viel de gelijkmaker pas in de tweede helft. Daarin hadden de Amsterdammers weinig meer te vrezen van FC Twente. Opnieuw was het Lang die de armen juichend omhoog mocht steken, toen de aanvaller na een voorzet van Donny van de Beek helemaal vrij stond bij de tweede paal en raak schoot.

De ploeg van Ten Hag nam geen genoegen met de 2-2 en nog binnen het uur was het zelfs 2-3, toen Huntelaar de bal na een afgeweken voorzet vol op de schoen nam. Zijn snoeiharde schot belandde vol in de kruising. Twente beklaagde zich er nog over dat daar een overtreding aan voorafging, maar kreeg nul op het rekest van de VAR.

Lang voltooide twintig minuten voor tijd op koddige wijze zijn hattrick. De vleugelspits profiteerde optimaal toen een te korte terugspeelbal voor zijn voeten kwam en tikte eenvoudig de 2-4 binnen. Voor Lang kwam er daarna na een krampaanval voortijdig een eind aan het duel.

Twente drong in de slotfase nog wel aan, maar het lukte de ploeg van trainer Gonzalo García García niet echt meer om Onana te verontrusten. Diep in blessuretijd maakte Huntelaar er zelfs 2-5 van, nadat hij alleen op Drommel af mocht.

