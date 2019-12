Juventus heeft zondag mede door een fout van Matthijs de Ligt duur puntenverlies geleden in de Serie A. De 'Oude Dame' kwam voor eigen publiek niet langs Sassuolo: 2-2. Luuk de Jong deed goede zaken met Sevilla door hekkensluiter CD Leganés met 1-0 te verslaan.

Juventus kwam na twintig minuten nog wel op voorsprong in Turijn door een fraai schot van Leonardo Bonucci in de verre hoek, maar Sassuolo tekende twee minuten later al voor de gelijkmaker. Vlak na rust werd het zelfs 1-2 via Francesco Caputo, die optimaal profiteerde van gestuntel achterin.

De Ligt probeerde uit te verdedigen, maar schoot de bal recht in de voeten van Francesco Caputo. Het zwakke schot van de spits ging vervolgens via de blunderende doelman Gianluigi Buffon in het doel.

Cristiano Ronaldo redde nog wel een punt voor Juventus. De Portugees, die voor het eerst sinds 10 november in competitieverband in actie kwam, mocht in de 68e minuut aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Paulo Dybala en schoot hard raak in de linkerhoek.

De Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat voor het eerst sinds eind oktober (1-1 tegen Lecce) puntenverlies leed in de Serie A. Internazionale komt om 15.00 uur nog in actie tegen SPAL en kan de koppositie van 'Juve' overnemen.

Cristiano Ronaldo redde een punt voor Juventus. (Foto: Pro Shots)

De Jong en Sevilla winnen nipt

Bij Sevilla-Leganés opende Diego Carlos na 63 minuten de score. De verdediger werkte van dichtbij binnen in de rebound, nadat doelman Iván Cuellar een omhaal had gekeerd.

De Jong stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Sevilla, maar de 24-voudig Oranje-international kwam niet tot scoren voor eigen publiek. Hij werd in de 83e minuut uit het veld gehaald voor Sergi Gómez.

De overwinning op het geplaagde Leganés betekende de derde competitiezege op rij voor Sevilla, dat op 6 oktober voor de laatste keer een wedstrijd verloor. FC Barcelona was toen met 4-0 te sterk.

Sevilla bezet voorlopig de tweede plek in La Liga met dertig punten, één minder dan koploper Real Madrid. Nummer drie Barcelona heeft twee punten minder dan Sevilla, maar ook twee duels minder gespeeld. De Catalanen nemen het later op zondag nog op tegen Atlético Madrid (aftrap 21.00 uur).

Luuk de Jong won met Sevilla van hekkensluiter Leganés. (Foto: Pro Shots)

