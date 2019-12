Luuk de Jong heeft zondag goede zaken gedaan met Sevilla in La Liga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won met 1-0 van hekkensluiter CD Leganés.

Diego Carlos opende na 63 minuten de score in Sevilla. De verdediger werkte van dichtbij binnen in de rebound, nadat doelman Iván Cuellar een andere inzet uit een omhaal had gekeerd.

De Jong stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Sevilla, maar de 24-voudig Oranje-international kwam niet tot scoren voor eigen publiek. Hij werd in de 83e minuut uit het veld gehaald voor Sergi Gómez.

De overwinning op het geplaagde Leganés betekende de derde competitiezege op rij voor Sevilla, dat op 6 oktober voor de laatste keer een wedstrijd verloor. FC Barcelona was toen met 4-0 te sterk.

Sevilla bezet voorlopig de tweede plek in La Liga met dertig punten, één minder dan koploper Real Madrid. Nummer drie Barcelona heeft twee punten minder dan Sevilla, maar ook twee duels minder gespeeld. De Catalanen nemen het later op zondag nog op tegen Atlético Madrid (aftrap 21.00 uur).

