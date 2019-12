West Ham United-keeper David Martin was zaterdag zeer emotioneel direct na het duel met Chelsea (0-1-zege). De zoon van clubicoon Alvin Martin kon amper geloven dat hij op 33-jarige leeftijd eindelijk zijn Premier League-debuut had gemaakt én de nul had gehouden.

"Het voelt alsof dit niet echt gebeurd is", zei Martin na de wedstrijd op Stamford Bridge tegen Britse media. "Ik ben 33, heb een prima carrière gehad en aardig wat duels gespeeld, maar dat kon me allemaal niet voorbereiden op deze wedstrijd."

"Ik heb de afgelopen twee dagen amper kunnen eten. Mijn ploeggenoten moesten lachen omdat mijn bord steeds weggenomen moest worden terwijl het nog niet leeg was."

Martin speelde in de jeugd van Tottenham Hotspur en West Ham, maar debuteerde in 2004 namens Wimbledon in de toenmalige First Division (het een na hoogste niveau) in het betaalde voetbal.

Twee jaar later tekende de doelman bij Liverpool, dat hem jaar na jaar uitleende aan ploegen op een lager niveau en waarvoor hij nooit een Premier League-duel speelde. Na zeven jaar en bijna driehonderd wedstrijden voor Milton Keynes Dons en twee seizoenen bij Milwall tekende Martin deze zomer bij West Ham als derde keeper.

David Martin is emotioneel direct na het duel bij Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Martin viert debuut op de tribune met zijn vader

Door een blessure bij eerste doelman Lukasz Fabiański en een paar matige optredens van diens vervanger Roberto Jiménez kreeg Martin zaterdag tegen Chelsea eindelijk zijn eerste minuten op het hoogste niveau.

De Engelsman hield zijn doel schoon en won met zijn kwakkelende ploeg van een topclub. "Ik ben vooral blij dat ik niemand teleurgesteld heb", zei hij. "Aan het einde van het duel kon ik er zelfs een beetje van genieten."

Martin ging na de wedstrijd de tribune op om zijn vader op te zoeken. Alvin Martin doorliep de jeugdopleiding, speelde tussen 1978 en 1996 598 wedstrijden voor West Ham United en geldt als een clublegende.

"Toen ik mijn vader zag, waren we beiden in tranen. Dus we zeiden niet veel tegen elkaar", aldus David Martin. "Maar dat mijn vader kon zien dat ik mijn Premier League-debuut maakte bij de club waarvoor hij 21 jaar gespeeld heeft, is een fantastisch gevoel."

Manager Manuel Pellegrini, die door de verrassende zege op Chelsea wat minder onder druk staat, had lovende woorden over voor Martin. "Het was niet makkelijk voor hem om zijn eerste Premier League-duel te spelen. Maar ik had de hele week het gevoel dat hij er klaar voor was en dat liet hij zien tijdens de wedstrijd."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om de emotionele omhelzing tussen vader Alvin en zoon David Martin te bekijken

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Premier League