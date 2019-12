In de Eredivisie komen zondag alle topclubs in actie en worden in totaal vijf wedstrijden gespeeld: FC Twente-Ajax (2-5), FC Utrecht-RKC Waalwijk (0-1), Feyenoord-PEC Zwolle (1-0), AZ-VVV-Venlo (1-0) en FC Emmen-PSV (20.00 uur). Volg alles in ons liveblog.





LIVE

Feyenoord-PEC Zwolle 1-0

AZ-VVV 1-0

Uitslagen:

FC Twente-Ajax 2-5

FC Utrecht-RKC 0-1

20.00 uur:

FC Emmen-PSV Goedemiddag en welkom in ons liveblog over deze Eredivisiezondag! Onze namen zijn Anne van Eijk en Patrick Moeke en wij houden je in de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de wedstrijden. VVV is bezig aan een slechte reeks uitduels. De club uit Venlo verliest voor het eerst sinds 2012 zes uitwedstrijden op rij in de Eredivisie. Marco Bizot houdt tegen VVV zijn doel schoon en dat is niet de eerste keer dit jaar. De 19-jarig doelman van AZ is de eerste keeper die minimaal twintig keer de nul houdt in de Eredivisie in een kalenderjaar sinds Heurelho Gomes voor PSV in 2005. Feyenoord boekt dankzij goal Berghuis moeizame zege op PEC

Feyenoord wint door een treffer van Steven Berghuis met minimale cijfers van PEC Zwolle: 1-0. De aanvaller schiet halverwege de eerste helft van dichtbij raak op aangeven van Tyrell Malacia. PEC krijgt na rust genoeg mogelijkheden om op 1-1 te komen, maar de bezoekers zijn niet scherp genoeg. Feyenoord klimt door de zege naar de zevende plek in de Eredivisie. PEC Zwolle blijft steken op de vijftiende plaats. AZ wint nipt van VVV

AZ boekt een povere 1-0-overwinning op VVV-Venlo. De Alkmaarders hebben de hele wedstrijd het betere van het spel, maar kunnen dit niet omzetten in veel doelpunten. Alleen Yukinari Sugawara is trefzeker in Den Haag. De Japanner schiet in de 39e minuut de 1-0 binnen. In de tweede helft krijgt de nummer twee van de Eredivisie voldoende mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden, maar Kirschbaum weet de schade voor VVV te beperken. 90' Er komen drie minuten blessuretijd bij in De Kuip. 90+1' Nog een gevaarlijk moment voor het doel van Bizot in de blessuretijd. Wright geeft voor, maar de VVV'ers in het strafschopgebied worden net genoeg gehinderd door de AZ-verdediging. 87' Larsson heeft de 2-0 op zijn schoen, maar de verdedigers van PEC Zwolle zijn nog scherp en halen de bal van de doellijn. 85' Opnieuw een goede redding van Marsman. Van Crooy schiet, maar de Feyenoord-keeper kan nog net een hand tegen de bal krijgen. 83' AZ neemt wat gas terug en speelt nu vooral op balbezit. De Alkmaarders creëren niet veel kansen meer de laatste minuten. 75' Het beste lijkt er ook bij PEC af te zijn. De Zwolse storm is gaan liggen en kansen zijn uitgebleven in de afgelopen minuten. 75' Daar is Ferdy Druijf, de held van AZ van afgelopen donderdag toen hij in de laatste minuten twee doelpunten maakte en ervoor zorgde dat de Alkmaarders in de Europa League overwinteren. Hij vervangt Myron Boadu. 74' Ook Svensson waagt maar eens een poging, maar zijn afstandsschot vliegt net naast het doel van Kirschbaum. Myron Boadu baalt van opnieuw een gemiste kans. Het staat nog steeds 'slechts' 1-0 voor AZ. Nick Marsman kan zijn doel schoon houden bij zijn basisdebuut voor Feyenoord in de Eredivisie. De laatste keeper die dat deed was Brad Jones in augustus 2016 tegen FC Groningen (0-5). 69' Toch een doelpoging voor VVV. Elia Soriano haalt uit, maar Marco Bizot ligt in de weg. 65' En weer houdt Marsman Feyenoord in de race! De sluitpost redt met wat geluk een snoeihard schot van Thy. De Rotterdammers wankelen, maar houden met kunst- en vliegwerk stand. 68' VVV komt niet meer onder de druk van AZ vandaan, maar het lukt de Alkmaarders niet om het tweede doelpunt op het scorebord te krijgen. 64' Wat een kans voor PEC om de score gelijk te trekken! Fer wil de bal terug naar Mansman koppen, maar speelt de bal zo in de voeten van Van Crooij. De aanvallende middenvelder behoudt het overzicht en legt af op Johnsen, die zijn schot gekeerd ziet worden door Marsman. 60' PEC geeft zich nog niet gewonnen en voelt dat er wat te halen valt in De Kuip. Johnsen haalt verrassend uit, maar schiet recht tegen Marsman op. De sluitpost laat de bal in eerste instantie los, maar herstelt zich met een tweede redding. 62' Stengs stuurt Boadu weg met een mooie steekpass, maar de aanvaller van AZ kan de bal net niet op tijd onder controle krijgen. 57' Berghuis geeft de bal gevaarlijk voor, maar Jørgensen kan net niet bij de bal om de 2-0 binnen te tikken. PEC blijft nog in leven. 59' Jonas Svensson pakt de eerste gele kaart van de wedstrijd. De vrije trap voor VVV die daarop volgt, levert geen gevaar op. 56' Boadu heeft de 2-0 op zijn schoen, maar hij kan de bal net niet genoeg snelheid meegeven. Kirschbaum kan de bal vrij eenvoudig oprapen. 49' Wat een kans voor PEC om 1-1 te maken! Hamer slingert de bal uit een vrije trap het strafschopgebied in en bereikt Lennart Thy. De Duitser kan vrij inkoppen, maar mist de kracht om Marsman te verrassen. 49' AZ zoekt ook in de tweede helft direct weer de aanval. Idrissi passeert een aantal VVV-verdedigers en haalt hard uit, maar Kirschbaum weet de inzet te keren. 46' Feyenoord en PEC Zwolle beginnen in De Kuip met een 1-0-tussenstand aan de tweede helft. 46' AZ en VVV beginnen ongewijzigd aan de tweede helft in Den Haag. Bij het vieren van zijn doelpunt houdt Yukinari Sugawara het shirt van Pantelis Hatzidiakos omhoog. De Griek komt de rest van het seizoen niet meer in actie door een knieblessure die hij afgelopen donderdag opliep. Yukinari Sugawara zet het enige doelpunt van de eerste helft op zijn naam. De middenvelder van AZ maakt zijn tweede doelpunt van dit seizoen en is de tweede Japanner ooit die tegen VVV scoort in de Eredivisie. Ritsu Doan ging hem op 16 februari 2016 voor in dienst van FC Groningen. Het is rust in De Kuip. Feyenoord staat dankzij een goal van Berghuis op een verdiende 1-0-voorsprong tegen PEC. Rust. Na een eenzijdige eerste helft gaan we in Den Haag rusten met een 1-0-voorsprong voor AZ. De nummer twee van de Eredivisie heeft duidelijk het betere van het spel, maar weet dit nog niet om te zetten tot meer doelpunten. 43' Oef, daar is bijna de 2-0. Kirschbaum kan de corner niet helemaal lekker wegwerken, waardoor Boadu via een omhaal nog op doel kan schieten. 39' GOAL AZ! 1-0



Yukinari Sugawara scoort. De Japanner haalt uit van buiten het strafschopgebied. Bij het vieren van het doelpunt, houdt Sugawara het AZ-shirt van Pantelis Hatzidiakos omhoog die afgelopen donderdag geblesseerd uitviel in het Europa League-duel en niet meer in actie zal komen dit seizoen. Steven Berghuis maakt zijn eerste thuisdoelpunt sinds 29 september 2019 (tegen FC Twente, 5-1-winst). Ook toen noteerde hij de 1-0. 35' Harde voorzet van Sugawara. Boadu staat helemaal vrij, maar wordt verrast door de voorzet en ziet de bal door zijn benen glippen. 32' En weer een kansje voor PEC. Hamer neemt van afstand het doel van Marsman onder vuur, maar schiet net naast. 31' Poging van Stengs. Hij haalt hard uit met zijn linker, maar de bal zeilt over het doel. 29' Gevaarlijk moment voor het doel van Kirschbaum. Het schot van Clasie eindigt in de kluts en wordt nog ternauwernood weggewerkt door de VVV-verdediging. 26' En zowaar een mogelijkheid voor PEC. Johnsen komt van ver en mag uithalen van de thuisploeg. De aanvaller schiet maar net over. 24' AZ heeft voorlopig duidelijk de overhand. De thuisploeg heeft tachtig procent balbezit en al vijf keer op doel geschoten. VVV heeft nog geen enkele doelpoging ondernomen. 23' GOAL Feyenoord! 1-0



En daar is de verdiende voorsprong voor Feyenoord! Op aangeven van Malacia ramt de aanvaller de 1-0 tegen de touwen. 19' AZ wordt steeds dreigender. Dit keer stoomt linksback Owen Wijndal op aan de linkerkant van het veld, maar zijn schot wordt gekraakt. 18' Botteghin stoomt voor de gelegenheid mee op naar voren en bekroont zijn aanvallende intenties bijna met een doelpunt. De verdediger schuift de bal nipt naast. 16' Chris Kum houdt Stengs van een doelpoging af. De AZ-aanvaller heeft wat last van de ingreep en gaat daarna hinkend over het veld heen. VVV verdedigt met man en macht. Ook Calvin Stengs komt er nog niet doorheen. 13' En daar is de volgende kans voor Feyenoord. Jørgensen heeft de bal voor het intikken, maar hij schiet van dichtbij meters over. 12' Feyenoord is in de openingsfase van dit duel veel beter dan PEC Zwolle. Sinisterra stoomt op via de linkerflank, haalt uit en schiet tegen Zetterer op. 11' Kirschbaum wordt voor het eerst aan het werk gezet. Teun Koopmeiners legt de bal breed, waarna Stengs uithaalt. De doelman van VVV brengt redding en houdt zijn doel voorlopig schoon. 10' Als combineren niet lukt, schiet Jordy Clasie maar eens van wat grotere afstand op doel. Zijn schot mist precisie en gaat over het doel van Thorsten Kirschbaum.