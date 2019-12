In de Eredivisie komen zondag alle topclubs in actie en worden in totaal vijf wedstrijden gespeeld: FC Twente-Ajax (2-5), FC Utrecht-RKC Waalwijk (0-1), Feyenoord-PEC Zwolle, AZ-VVV-Venlo (beide 16.45 uur) en FC Emmen-PSV (20.00 uur). Volg alles in ons liveblog.





LIVE

Feyenoord-PEC Zwolle 1-0

AZ-VVV 1-0

Uitslagen:

FC Twente-Ajax 2-5

FC Utrecht-RKC 0-1

20.00 uur:

FC Emmen-PSV Goedemiddag en welkom in ons liveblog over deze Eredivisiezondag! Onze namen zijn Anne van Eijk en Patrick Moeke en wij houden je in de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de wedstrijden. 43' Oef, daar is bijna de 2-0. Kirschbaum kan de corner niet helemaal lekker wegwerken, waardoor Boadu via een omhaal nog op doel kan schieten. 39' GOAL AZ! 1-0



Yukinari Sugawara scoort. De Japanner haalt uit van buiten het strafschopgebied. Bij het vieren van het doelpunt, houdt Sugawara het AZ-shirt van Pantelis Hatzidiakos omhoog die afgelopen donderdag geblesseerd uitviel in het Europa League-duel en niet meer in actie zal komen dit seizoen. Steven Berghuis maakt zijn eerste thuisdoelpunt sinds 29 september 2019 (tegen FC Twente, 5-1-winst). Ook toen noteerde hij de 1-0. 35' Harde voorzet van Sugawara. Boadu staat helemaal vrij, maar wordt verrast door de voorzet en ziet de bal door zijn benen glippen. 32' En weer een kansje voor PEC. Hamer neemt van afstand het doel van Marsman onder vuur, maar schiet net naast. 31' Poging van Stengs. Hij haalt hard uit met zijn linker, maar de bal zeilt over het doel. 29' Gevaarlijk moment voor het doel van Kirschbaum. Het schot van Clasie eindigt in de kluts en wordt nog ternauwernood weggewerkt door de VVV-verdediging. 26' En zowaar een mogelijkheid voor PEC. Johnsen komt van ver en mag uithalen van de thuisploeg. De aanvaller schiet maar net over. 24' AZ heeft voorlopig duidelijk de overhand. De thuisploeg heeft tachtig procent balbezit en al vijf keer op doel geschoten. VVV heeft nog geen enkele doelpoging ondernomen. 23' GOAL Feyenoord! 1-0



En daar is de verdiende voorsprong voor Feyenoord! Op aangeven van Malacia ramt de aanvaller de 1-0 tegen de touwen. 19' AZ wordt steeds dreigender. Dit keer stoomt linksback Owen Wijndal op aan de linkerkant van het veld, maar zijn schot wordt gekraakt. 18' Botteghin stoomt voor de gelegenheid mee op naar voren en bekroont zijn aanvallende intenties bijna met een doelpunt. De verdediger schuift de bal nipt naast. 16' Chris Kum houdt Stengs van een doelpoging af. De AZ-aanvaller heeft wat last van de ingreep en gaat daarna hinkend over het veld heen. VVV verdedigt met man en macht. Ook Calvin Stengs komt er nog niet doorheen. 13' En daar is de volgende kans voor Feyenoord. Jørgensen heeft de bal voor het intikken, maar hij schiet van dichtbij meters over. 12' Feyenoord is in de openingsfase van dit duel veel beter dan PEC Zwolle. Sinisterra stoomt op via de linkerflank, haalt uit en schiet tegen Zetterer op. 11' Kirschbaum wordt voor het eerst aan het werk gezet. Teun Koopmeiners legt de bal breed, waarna Stengs uithaalt. De doelman van VVV brengt redding en houdt zijn doel voorlopig schoon. 10' Als combineren niet lukt, schiet Jordy Clasie maar eens van wat grotere afstand op doel. Zijn schot mist precisie en gaat over het doel van Thorsten Kirschbaum. 8' Sinisterra schiet de bal op fantastische wijze binnen, maar hij doet dat in buitenspelpositie. Het doelpunt wordt dus afgekeurd. 8' AZ combineert er lustig op los, maar onder anderen Oussama Idrissi en Calvin Stengs kunnen nog geen opening vinden in de verdediging van VVV. 5' Daar heeft Feyenoord al bijna een vroege voorsprong te pakken! Sinisterra geeft de bal vanaf de rechterflank voor en bereikt Jorgensen, maar de Deen werkt de bal naast. 4' AZ doet het rustig aan in de eerste minuten. De Alkmaarders bouwen rustig op, maar creëren nog geen kansen. 1' En ook in De Kuip wordt er afgetrapt. Feyenoord-PEC is onderweg. Aftrap. De bal rolt in Den Haag voor de wedstrijd tussen AZ en VVV-Venlo. De statistieken zijn in het voordeel van de Alkmaarders. AZ verloor slechts een van de laatste vijftien Eredivisie-duels met VVV. In 2012 was de club uit Venlo met 1-2 te sterk. RKC wint in Galgenwaard van zwak FC Utrecht

RKC pakt zijn tweede zege van het seizoen, en de eerste op vreemde bodem! De Waalwijkers winnen in een matige pot van FC Utrecht, dat heel slecht voor de dag komt. Voor RKC, bij wie Melle Meulensteen matchwinner is, kunnen het wel eens drie cruciale punten zijn: de ploeg staat nog laatste in de stand, maar is ADO nu op drie punten genaderd. 90+5' Afgelopen! RKC wint met 1-0 in Utrecht! 90+4' FC Utrecht probeert het wel, maar is veel te slordig. 90+2' Vaessen wint weer tijd voor RKC, omdat hij een voorzet onderschept. 90' FC Utrecht krijgt vijf minuten om een nederlaag te voorkomen. 89' Daar had Spierings (RKC) veel meer mee moeten doen! Hij onderschept de bal op het middenveld en moet de bal vervolgens afspelen, maar gaat voor eigen succes. 87' Justin Hoogma kan voor FC Utrecht vrij inkoppen, maar mikt over. 84' Utrecht is begonnen aan het slotoffensief. Klaiber zet gevaarlijk voor, maar de bal wordt weggekopt. De daaropvolgende corner is ongevaarlijk. 79' FC Utrecht claimt een penalty nadat een voorzet van Klaiber tegen een RKC'er komt. De Utrechters schreeuwen om hands, maar daar is geen sprake van. 77' Het is een wonder dat FC Utrecht hier niet 1-1 maakt. De bal belandt op RKC-keeper Vaessen, die ook redt op de rebound van Makienok. 70' GOAL RKC! 0-1



Melle Meulensteen kopt raak, uit een vrije trap van Clint Leemans! RKC staat dus op voorsprong in de Galgenwaard. Is hier een verrassing in de maak? Feyenoord met Marsman en Jørgensen tegen PEC

Bij Feyenoord staat vanmiddag opnieuw Nick Marsman in het doel, omdat Kenneth Vermeer en Justin Bijlow geblesseerd zijn. Marsman speelde afgelopen donderdag ook al in het Europa League-duel tegen Rangers FC. Nicolai Jørgensen keert weer terug in de basis.



Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kokcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.



Opstelling PEC: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Van Wermeskerken; Dekker, Clement, Bel Hassani; Van Crooij, Thy en Johnsen. 46' De bal rolt weer in Utrecht. Rust! Na een zeer matige eerste helft gaan FC Utrecht en RKC rusten. Het publiek in de Galgenwaard wordt bepaald niet verwend door de thuisploeg, dat in een veel te laag tempo speelt. RKC krijgt net als FC Utrecht wat kansen, maar beide ploegen zijn niet scherp. 33' Nog een klein kwartiertje voetballen in de eerste helft, waarin beide ploegen ondanks een aantal mogelijkheden nog niet hebben weten te scoren. RKC claimde zojuist een penalty, omdat Spierings onderuit ging in het strafschopgebied van FC Utrecht. De scheidsrechter zag er geen penalty in. 17' We zijn ruim een kwartier onderweg en er vallen al een aantal kansen te noteren, zoals nu één van Adam Maher. Hij schiet over met links. Ten Hag: 'Zo ongedisciplineerd beginnen kan écht niet"

Ajax-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over de slechte start van zijn ploeg tegen FC Twente. De koploper knokte zich na een 2-0-achterstand alsnog naar een geflatteerde zege: 2-5. "Zo ongedisciplineerd beginnen, dat kan écht niet", zei de coach tegen FOX Sports. "We waren blijkbaar niet voorbereid op de kracht van Twente, want we geven zo twee doelpunten weg." Over hattrickheld Noa Lang was Ten Hag natuurlijk wél tevreden. "Hij speelde niet alleen vanwege de blessures van Neres en Labyad, maar ook omdat hij het goed doet. Daar ben ik heel blij mee."